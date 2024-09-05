Проблемный космический корабль Boeing вернется на Землю в сентябре

Космический корабль Starliner компании Boeing, доставивший три месяца назад астронавтов на МКС, в пятницу будет возвращен на Землю без экипажа, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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Через шесть часов после отстыковки от Международной космической станции корабль Starliner должен совершить посадку в White Sands Space Harbor в Нью-Мексико. В случае плохой погоды или технических проблем, возвращение Starliner может быть перенесено на 10, 14 или 18 сентября.

После длительного анализа и наземных испытаний представители NASA заявили, что они до сих пор не до конца понимают причину проблем с двигательной системой, возникших при приближении Starliner к космической станции в июне.

Представители Boeing и NASA выразили надежду, что обратный путь пустого Starliner пройдет без происшествий. По их мнению, корабль, вероятно, смог бы безопасно доставить двух астронавтов Суниту Уильямс и Барри Уилмора, чье пребывание на космической станции было продлено.

Астронавты Уильямс и Уилмор отправились на МКС в июне для проведения недельной испытательной миссии на корабле Starliner, однако их возвращение с орбиты было задержано из-за проблем с утечкой гелия.