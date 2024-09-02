Мужчина из России выжил после удара током в 27 тыс. вольт

В России спасли мужчину, которого на стройке ударило током в 27 тыс. вольт, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета здравоохранения Волгоградской области.

В Telegram-канале Комитета здравоохранения Волгоградской области сообщили о спасении пациента после удара током в 27 тыс. вольт. За его жизнь боролись в течение нескольких месяцев. Трагический случай произошел в начале июля 2024 года.

40-летний житель Саратовской области получил тяжелейшую травму на стройке в Волгограде, когда при выгрузке металлических конструкций мужчину ударило электрическим током.

"Грузовики приехали и нужно было снять лестничные марши, подать троса. Я взял трос, а он был под электричеством. Меня резко ударило током и отбросило на землю", - рассказал пациент.

По словам ожогового хирурга Игоря Гуринова, пациент поступил в крайне тяжелом состоянии с электротравмой в виде так называемой "мертвой петли" после удара током примерно в 27 тыс. вольт.

"Дуга прошла из головы через внутренние органы и вышла в нижних конечностях. Такие травмы не совместимы с жизнью", - поделился доктор.

После обследования у пациента установили поражение сердца, почек, легких, печени, а также обширные электроожоги нижних конечностей.

"Неимоверными усилиями начали спасать пациента, хотя изначально думали, что не спасем. Мы не опустили руки, и борьба за жизнь пациента продолжилась", - сообщил заведующий комбустиологическим (ожоговым) отделением Валерий Татарчевский.

В течение 40 суток пациент находился на лечении в отделении. За это время ему провели несколько сложнейших операций. В итоге, к концу июля врачи выполнили основные необходимые мероприятия, пациент пошел на поправку. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Он выписан домой.

Сам пациент планирует вернуться к работе.

"Когда все осознал было страшно, но очень помогла забота врачей и медсестер. Огромное им спасибо! Быстро все сделали, оперативно, молодцы. Отдельная благодарность реанимации 7 больницы, вытащили с того света", - сказал он.

Лечащая команда медицинских работников, которая спасла мужчину. Фото: t.me/oblzdravvo

Первая помощь при ударе током

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшему от удара током:

постарайтесь отключить электричество;

ни в коем случае не прикасайтесь к человеку с электротравмой - вас также может ударить током;

в случае даже кратковременной потери сознания, головокружения, головных, сердечных болей, пострадавшего нужно срочно доставить в больницу, поскольку его состояние может резко ухудшиться, вплоть до развития коллапса и инфаркта;

в тяжелых случаях, когда пострадавший находится без сознания, нужно приступать к реанимационным мероприятиям: искусственному дыханию "рот в рот" и непрямому массажу сердца.