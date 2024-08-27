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Закон, позволяющий игнорировать звонки начальника, вступил в силу в Австралии

Опубликовано:

Мужчина держит в руке смартфон
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: pixabay.com

Новый закон, дающий работающим гражданам право не отвечать на звонки руководства в нерабочее время, вступил в силу в Австралии, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Теперь работники по всей Австралии могут игнорировать звонки и сообщения от руководства, поступившие вне оплачиваемого рабочего времени. На этой неделе в стране вступили в силу реформы федерального правительства в сфере труда.

Ожидается, что изменения, включающие "право на отключенный телефон", радикально сократят количество неоплачиваемых часов работы австралийцев. Министр трудовых отношений Мюррей Уотт заявил, что новые законы будут "идти в ногу" с меняющимися тенденциями в технологической сфере.

"Это неприемлемо, когда люди постоянно отвечают на звонки или электронные письма, а начальство ожидает, что сотрудники будут постоянно на связи в нерабочее время, за которое им не платят", — заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2153659-zakon-pozvolyayushchiy-ignorirovat-zvonki-nachalnika-vstupil-v-silu-v-avstralii/

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