Почему миллениалы и зумеры готовы часто менять работу, рассказали эксперты

Эксперты в области труда заявили, что молодые работники готовы чаще менять работу и искать идеального работодателя по сравнению со своими старшими коллегами, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Согласно исследованию WorkProud, проведенному в мае 2024 года среди 1000 людей, работающих полный рабочий день, только 23% работников в возрасте 42 лет и младше выразили сильную заинтересованность в том, чтобы остаться в своих компаниях на длительный срок. Для работников в возрасте 30 лет и младше этот показатель снизился до 18%.

Представитель поколения молодых работников Вера Лау отмечает, что в 80-х и 90-х годах ситуация была совсем иной. Люди были просто благодарны за то, что у них есть работа и зарплата. Сейчас ситуация сильно изменилась. Жизнь многих специалистов больше не строится только вокруг работы.

"Результаты опроса подчеркивают меняющийся характер лояльности к работодателю среди молодых сотрудников", — сказал Рик Гарлик, ведущий исследователь исследования WorkProud.

По данным отчета Endowus and Intellect за июль 2024 года, в котором приняли участие 1000 человек, до 43% представителей поколения зумеров и миллениалов в Гонконге и Сингапуре часто думают об уходе с работы.

Рик Гарлик отмечает, что для специалистов нового поколения важно поддерживать баланс между работой и личной жизнью, поэтому работодателям необходимо адаптировать корпоративную культуру под потребности нового поколения.