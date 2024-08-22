Ученые рассказали, почему к 2070 году в мире могут возникнуть новые пандемии

Ученые предупреждают, что в ближайшие 50 лет люди будут всё активнее проникать в среду обитания диких животных, что увеличит вероятность новых пандемий, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что к 2070 году человеческая популяция будет еще глубже вторгаться в природные экосистемы из-за роста численности населения многих стран мира.

На данный момент люди уже преобразовали или заняли от 70% до 75% земной суши. Нил Картер, доцент кафедры окружающей среды и устойчивого развития Мичиганского университета, отметил, что некоторые территории, которые сегодня почти не заселены людьми, в будущем будут активно осваиваться.

Ученые предупреждают, что такая экспансия может привести к повышенному риску передачи заболеваний, утрате биоразнообразия, конфликтам между людьми и животными, а также к ущербу для сельского хозяйства.

Потеря биоразнообразия является одной из главных причин вспышек инфекционных заболеваний. Около 75% новых болезней у людей являются зоонозными, то есть передаются от животных. Многие из них, включая COVID-19, Mpox, птичий и свиной грипп, вероятно, возникли в дикой природе.

Особенно быстрыми темпами захват территорий будет происходить в густонаселенных регионах, таких как Индия и Китай.