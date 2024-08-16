Ученые рассказали, как вязание и вышивка могут повысить качество жизни человека

Согласно исследованию британских ученых, искусство и ремесла приносят людям большее удовлетворение от жизни, чем работа, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Уинстон Черчилль увлекался живописью, известная британская актриса Джуди Денч занимается вышивкой, а олимпийский чемпион по прыжкам в воду Том Дейли увлечен вязанием. Исследователи заявили, что наличие творческого хобби способно оказывать большее влияние на удовлетворенность жизнью, чем наличие работы.

Декоративно-прикладное искусство давно используется для поддержания психического здоровья, однако эксперты отмечают, что большинство исследований посвящено изучению его воздействия на людей с нарушениями здоровья, а не на широкие массы.

Новое исследование показало, что творческие хобби способны стать важным инструментом для улучшения общественного здравоохранения в целом. Доктор Хелен Киз, соавтор исследования из Университета Раскина, сказала, что рукоделие и другая творческая деятельность — это доступное и простое занятие, способное повысить уровень удовлетворенности жизнью.

В статье, опубликованной в журнале Frontiers in Public Health, Хелен Киз и ее коллеги сообщили, что они проанализировали данные более семи тысяч человек в возрасте 16 лет и старше, которые приняли участие в опросе, проведенном Министерством культуры, СМИ и спорта Великобритании в период с апреля 2019 года по март 2020 года.

В рамках опроса участникам было предложено оценить различные аспекты своего благополучия по 10-балльной шкале, сообщить, занимались ли они творчеством или ремеслами, а также предоставить демографические данные.

Команда обнаружила, что чуть более 37% участников сообщили, что за последние 12 месяцев занимались по крайней мере одним видом искусства — от рисования до гончарного дела и фотографии.

Затем исследователи рассмотрели рейтинги благополучия. Результаты показали, что люди, занимающиеся творчеством и рукоделием, демонстрируют более высокий уровень счастья и удовлетворенности жизнью.