Ученые заявили, что птицы могут быть переносчиками супербактерий в городах

Ученые обнаружили, что дикие птицы с большей вероятностью являются переносчиками устойчивых к антибиотикам бактерий, если живут рядом с людьми, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Исследователи утверждают, что у видов, обитающих в городах (утки, вороны, чайки и гуси), обнаружено в три раза больше генетических маркеров, связанных с устойчивостью к лекарственным препаратам, чем у их сородичей из более отдаленных мест.

Результаты подчеркивают растущую угрозу устойчивости к противомикробным препаратам (AMR) для эффективности жизненно важных лекарств. Они еще больше проливают свет на опасения относительно возможной передачи так называемых зоонозных заболеваний между животными и людьми, как, например, в случае текущей вспышки птичьего гриппа в США.

"Существует острая необходимость понять, как деятельность человека влияет на распространение зоонозных заболеваний и устойчивость к противомикробным препаратам", — сказал профессор Сэмюэл Шеппард, ведущий автор последнего исследования, опубликованного во вторник в журнале Current Biology (Cell Press).

Международная группа исследователей изучила 700 образцов бактерий, взятых из кишечников 30 видов диких птиц в восьми странах — пяти в Европе, Японии, США и Канаде. Они проанализировали разнообразие штаммов Campylobacter jejuni, вызывающих диарею зоонозных бактерий, которые живут в кишечнике птиц.