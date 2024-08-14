Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ученые заявили, что птицы могут быть переносчиками супербактерий в городах

Опубликовано:

Ворона
Ворона. Иллюстративное фото: Ben Birchall/PA Images via Getty Images

Ученые обнаружили, что дикие птицы с большей вероятностью являются переносчиками устойчивых к антибиотикам бактерий, если живут рядом с людьми, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Исследователи утверждают, что у видов, обитающих в городах (утки, вороны, чайки и гуси), обнаружено в три раза больше генетических маркеров, связанных с устойчивостью к лекарственным препаратам, чем у их сородичей из более отдаленных мест.

Результаты подчеркивают растущую угрозу устойчивости к противомикробным препаратам (AMR) для эффективности жизненно важных лекарств. Они еще больше проливают свет на опасения относительно возможной передачи так называемых зоонозных заболеваний между животными и людьми, как, например, в случае текущей вспышки птичьего гриппа в США.

"Существует острая необходимость понять, как деятельность человека влияет на распространение зоонозных заболеваний и устойчивость к противомикробным препаратам", — сказал профессор Сэмюэл Шеппард, ведущий автор последнего исследования, опубликованного во вторник в журнале Current Biology (Cell Press).

Международная группа исследователей изучила 700 образцов бактерий, взятых из кишечников 30 видов диких птиц в восьми странах — пяти в Европе, Японии, США и Канаде. Они проанализировали разнообразие штаммов Campylobacter jejuni, вызывающих диарею зоонозных бактерий, которые живут в кишечнике птиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2148807-uchenye-zayavili-chto-pticy-mogut-byt-perenoschikami-superbakteriy-v-gorodah/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie