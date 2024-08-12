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Отдых от соцсетей: популярность ретритов резко выросла по всему миру

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Женщина медитирует на природе
Женщина медитирует. Иллюстративное фото: Freepik

По данным экспертов, ретриты осознанности, во время которых участники выбирают практику молчания, набирают популярность в последние годы, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Исследовательская компания Allied Market Research прогнозирует, что глобальный рынок оздоровительных ретритов, включая ретриты осознанности, удвоится к 2032 году, достигнув 364 млрд долларов. Этот рост обусловлен возросшим стрессом, повышенным вниманием к оздоровлению и стремлением к цифровой детоксикации.

Бесшумные путешествия были названы одним из главных трендов 2024 года экспертами Condé Nast Traveler, так как этот вид отдыха способен повысить чувство благополучия у участников.

Целью ретритов осознанности является предоставление пространства для развития привычек, которые помогают людям ценить текущий момент. Ретриты различаются по форме и могут включать медитацию, йогу, духовное размышление или общие практики, направленные на здоровье и благополучие.

Они часто включают в себя практику молчания, меню здорового питания, дыхательные упражнения и нахождение на природе. Такой вид отдыха становится все более популярным, поскольку люди массово переходят на здоровый образ жизни.

Доктор Эдвард Бродкин, доцент кафедры психиатрии и нейробиологии из Пенсильванского университета, объясняет, что социальные сети и необходимость постоянно быть на связи делают ретриты такими популярными. Люди, уставшие от постоянного воздействия соцсетей и общества, ищут отдых, который позволит им почувствовать уединение и изоляцию от социума.

Сегодня в мире насчитывается около пяти миллиардов пользователей социальных сетей, при этом среднестатистический человек проводит в соцсетях более 2,5 часов в день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2147736-otdyh-ot-socsetey-populyarnost-retritov-rezko-vyrosla-po-vsemu-miru/

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