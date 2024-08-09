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Европейские климатологи заявили об окончании 13-месячного периода рекордной жары

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Люди в фонтане в жаркую погоду.
Люди в фонтане. Иллюстративное фото: Kim Jae-Hwan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Европейское климатическое агентство "Коперник" объявило, что 13-месячный период рекордной жары завершился в июле 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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По данным экспертов европейского климатического агентства "Коперник", 13-месячный период рекордных температур закончился в июле 2024 года, когда действие естественного климатического феномена Эль-Ниньо, вызывающего колебания температуры мирового океана, пошло на спад.

Средняя температура в июле 2024 года даже не смогла превзойти прошлогодний показатель. При этом ученые заявили, что окончание периода рекордной жары не снижает угрозу климатического кризиса.

"Общий контекст не изменился. Климат продолжает меняться в сторону потепления", — заявила заместитель директора службы Саманта Берджесс.

Изменения климата, вызванные деятельностью человека, приводят к экстремальным погодным явлениям, которые сеют хаос по всему миру.

Так, в южноафриканском Кейптауне тысячи людей вынуждены были переехать из-за проливных дождей, ураганных ветров и наводнений. На индонезийском острове Сулавеси сошел смертоносный оползень. Ураган Берилл, обрушившийся на Мексиканский залив, оставил после себя огромный след разрушений, а японские власти заявили, что более 120 человек погибли из-за рекордной жары в Токио.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2146803-evropeyskie-klimatologi-zayavili-ob-okonchanii-13-mesyachnogo-perioda-rekordnoy-zhary/

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