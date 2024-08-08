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Когда застрявшие на орбите астронавты смогут вернуться на Землю, рассказали в NASA

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Офис NASA
Офис NASA. Иллюстративное фото: Celal Gunes/Anadolu Agency via Getty Images

Застрявший на орбите экипаж Boeing Starliner может не вернуться на Землю в этом году. При этом NASA может отправить астронавтов домой на корабле SpaceX, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Возвращение космического корабля Boeing CST-100 Starliner с орбиты уже было отложено несколько раз, и пока неясно, когда экипаж сможет вернуться на Землю. Представители NASA представили обновленную информацию о миссии корабля, предположив, что планирование обратного путешествия может растянуться с конца этого лета до конца этой зимы. Возможно, астронавты вернутся на борту судна SpaceX, конкурента Boeing.

Утечки из баков с гелием, которые управляют двигателями Starliner, являются ключевой проблемой, которая задержала запуск корабля и удерживает его в стыковочном порту на Международной космической станции с июня.

В прошлом месяце Boeing и NASA заявили, что испытания двигателей завершены, а команда изучает данные, чтобы подготовиться к миссии по возвращению. Однако позже были обнаружены новые проблемы, связанные с утечкой гелия.

На борту судна находятся астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор. По данным NASA, их возвращение является приоритетом для агентства.

Уильямс и Уилмор отправились на МКС в июне, чтобы провести недельную испытательную миссию на корабле Starliner, однако до сих пор не могут вернуться с орбиты из-за проблем с утечкой гелия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2146191-kogda-zastryavshie-na-orbite-astronavty-smogu-vernutsya-na-zemlyu-rasskazali-v-nasa/

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