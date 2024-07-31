Ученые: Глобальные выбросы метана растут самыми быстрыми темпами за последние годы

Ученые предупреждают, что глобальные выбросы метана, газа, влияющего на нагревание планеты, растут самыми быстрыми темпами за последние десятилетия, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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В статье, опубликованной в журнале Frontiers in Science, говорится, что мир сосредоточился на углекислом газе как основной причине повышения глобальной температуры.

Однако, по словам ученых, мало что было сделано для решения проблем, вызванных выбросами метана, несмотря на то, что его способность нагревать Землю в первые 20 лет после попадания в атмосферу в 80 раз превышает аналогичную способность CO2.

По мнению исследователей, выбросы метана значительно повлияли на темпы глобального потепления с 2006 года.

"Темпы роста выбросов метана ускоряются, и это вызывает беспокойство. Показатель был неизменным примерно 20 лет назад, но в последние несколько лет зафиксирован рекордный рост выбросов метана.

Это сделало задачу борьбы с антропогенным изменением климата еще более сложной", — сказал Дрю Шинделл, климатолог из Университета Дьюка и ведущий автор исследования.

Метан выделяется при бурении и переработке нефти, газа и угля. Он также выделяется из экскрементов некоторых представителей крупного рогатого скота, например, коров, поэтому рост животноводства также влияет на увеличение выбросов метана.

Кроме того, изменения климата привели к ускорению разложения органических веществ в водно-болотных угодьях, что также повлияло на повышение уровня выбросов метана.