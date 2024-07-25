22 июля признан самым жарким днем в истории наблюдений

Понедельник, 22 июля, стал самым жарким днем за всю историю наблюдений за погодой, побив предыдущие рекорды, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Предварительные данные, опубликованные Службой по контролю над изменениями климата "Коперник", показали, что глобальная температура приземного слоя атмосферы достигла 17,15°C по сравнению с 17,09°C, достигнутыми в воскресенье, 21 июля, когда был зафиксирован предыдущий рекорд. Служба "Коперник" располагает данными наблюдений за погодой с 1940 года.

Ранее в этом месяце Служба обнаружила, что глобальные температуры в период с июля 2023 года по июль 2024 года были самыми высокими за всю историю наблюдений.

Предыдущий рекорд (до 21 июля 2024 года) был установлен 6 июля 2023 года. До этого самый жаркий день в истории был зафиксирован в 2016 году.

Директор Службы "Коперник" Карло Буонтемпо заявил, что, по его ожиданиям, мировые температурные рекорды будут побиты и в последующие месяцы и годы, поскольку климат продолжает меняться.