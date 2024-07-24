Британия выделит 40 тысяч долларов для поиска источника чистой воды на Луне

Космическое агентство Великобритании выделит почти 40 тысяч долларов для поиска надежного источника чистой воды на Луне, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Создание пилотируемой лунной базы обсуждается космическими агентствами мира уже не один год, однако до сих пор этот проект не был реализован. Зависимость от поставок воды с Земли является одной из многочисленных проблем будущей колонизации Луны. Ученым необходимо разработать план извлечения и очистки воды изо льда, лежащего в кратерах на южном полюсе спутника.

Запас воды способен не только обеспечить ресурсы для питья и выращивания сельскохозяйственных культур, но и позволит расщеплять воду на водород, который можно использовать в качестве ракетного топлива, а также на кислород для дыхания жителей.

Космическое агентство Великобритании объявило, что выделяет 30 тысяч фунтов стерлингов (38 тысяч долларов) на поддержку экспертов из 10 британских команд, которые борются за решение этой проблемы.

У команд есть всего семь месяцев на разработку идей, прежде чем весной 2025 года будут выбраны победитель и два финалиста. Три команды получат еще 300 тысяч фунтов стерлингов (386 тысяч долларов) на продолжение работы. Кроме того, около 600 тысяч фунтов (более 700 тысяч долларов) будет выделено на поощрение решений от команд под руководством Канады.