Cancel culture или Непредсказуемый синдром отмены

Набравшая популярность "Культура отмены", Cancel Culture, при которой некто подвергается массовым публичным обвинениям и становится изгоем - не новое явление, и работает оно, увы, не только во благо.

Вопреки расхожему мнению, так называемая "культура отмены" зародилась далеко не в прошлом десятилетии, а существовала в той или иной степени во все времена. Преступивших нормы морали, принятые в обществе, изгоняли из городов и стран, сажали в тюрьмы, лишали работы и права заниматься любимым делом.

В разные времена от той или иной разновидности этого социального явления пострадали Наполеон Бонапарт, Роберт Оппенгеймер, Михаил Булгаков, Федор Достоевский и еще сотни, а то и тысячи людей, которых мы сегодня называем если не великими, то, как минимум, известными.

То, что сегодня считается актуальной версией "культуры отмены", появилось в 2017 году, благодаря публикации Ронана Фэрроу в журнале The New Yorker и зародившемуся движению #metoo. Под этим хэштегом сотни тысяч женщин рассказывали о сексуализированном преследовании и насилии.

И так называемая Cancel Culture отличается от своих предшественников, типа репрессий, ссылок и т.д., тем, что инициатива здесь пошла не сверху, а, наоборот, от наиболее уязвимой группы населения.

Казалось бы, благое дело - бойкотировать тех, кто уличен в проявлении любого насилия, несмотря на статус и связи. Однако ключевое слово здесь - "уличен". Между тем пользователи соцсетей и СМИ с азартом ввязались в игру под названием "отмени звезду". Ниже мы приведем несколько примеров как заслуженных наказаний, так и расскажем о тех, кого Cancel culture незаслуженно перемолола и выплюнула, как сопутствующий ущерб.

Виновные

Разумеется, центральной фигурой и главным трофеем движения #metoo стал самый влиятельный продюсер Голливуда Харви Вайнштейн. Десятки актрис рассказали о том, как киномагнат заманивал их в номера, домогался и насиловал их. Такой себе секрет полишинеля.

В 2020 году Вайнштейн был признан виновным в изнасиловании и сексуальном насилии, и отправился за решетку на 21 год.

Харви Вайнштейн в зале суда. Фото: Kena Betancur-Pool / Getty Images

А вот следующего фигуранта американская исправительная система ждет уже почти полвека. Режиссер Роман Полански в 1977 году был признан виновным в изнасиловании тринадцатилетней модели Саманты Джейн Генли. Пытаясь урегулировать конфликт, Полански признал себя виновным в самом легком из пунктов обвинения, пробыл за решеткой 42 дня и был отпущен. Однако в тот же день от своего адвоката он узнал, что его планируют задержать еще на полсотни суток, а за это время - собрать все доказательства виновности режиссера и уже капитально засадить его за решетку. В этот момент Полански сбегает в Европу и не приезжает в США даже за "Оскаром", который он выиграл в 2003 году за "Пианиста" (представляете, еще 20 лет назад обвиненному в изнасиловании могли вручить "Оскар"!).

Роман Полански. Иллюстративное фото: Beata Zawrzel / NurPhoto via Getty Images

Причем тут "культура отмены"? Дело в том, что с момента старта движения #metoo Полански наравне с Вуди Алленом стали главными мишенями для активистов. Обоих обвиняли в совращении несовершеннолетних, оба "отделались легким испугом" и продолжали творить на протяжении десятилетий. В 2020 году Полански получил национальную французскую кинопремию "Сезар" за постановку фильма (как иронично) "Я обвиняю". Сразу после этого зал, где проходила церемония, демонстративно покинули несколько актрис и режиссерок.

Следующим персонажем в этой эпопее стал король R&B R. Kelly, он же Роберт Сильвестр Келли. Автор и исполнитель нежнейшего духоподъемного хита I Believe I Can Fly на деле оказался садистом и насильником, количество преступлений которого перевалило за сотни. И да, здесь опять насиловали детей, но в отличие от Полански, Келли делал это систематически, удерживая несовершеннолетних девушек у себя дома. Благодаря движению #metoo на "неприкасаемого" музыканта обратили внимание СМИ и общественность, жертвы обрели голос, а сам Келли отправился в исправительное учреждение на несколько десятилетий…

R. Kelly. Фото: Michael Tercha / Chicago Tribune / Tribune News Service via Getty Images

Несправедливо обвиненные

Лес рубят, щепки летят. Наверное, именно этой поговоркой можно охарактеризовать то, что параллельно с реальными преступниками из мира шоу-бизнеса под каток "культуры отмены" попали те, кто этого не заслужил.

Крупнейшей потерей здесь мы будем считать не Кевина Спейси (хотя с него и сняли все обвинения, но позиция актера была не очень внятной, то ли он признал вину, то ли не признал), а Джонни Деппа.

Джонни Депп. Фото: Tim P. Whitby / Getty Images for The Red Sea International Film Festival

После того как экс-супруга актера Эмбер Херд обвинила его в избиении и сексуальном насилии, голливудские студии моментально разорвали контракты с актером, в приличном обществе он стал персоной нон-грата уровня Чарли Шина.

Спасибо громкому судебному разбирательству, более известному как "Депп против Херд", в ходе которого выяснилось, что абьюзером в краткосрочном браке артистов была именно Эмбер. До встречи с Эмбер Джонни был главной звездой Голливуда, а после развода стал больше походить на собственную тень.

Примечательно, что Херд активно поддерживала движение #metoo и пыталась стать его частью за счет обвинений в сторону Деппа. Но после громкого суда и общественное реноме, и карьера актрисы благополучно погибли.

Наконец, одной из последних сопутствующих жертв Cancel culture стал канадский актер Перси Хайнс Уайт, сыгравший одну из ключевых ролей в сериале "Уэнсдей".

Перси Хайнс Уайт. Фото: Randy Shropshire / Getty Images for CAA

В январе 2013 года актера обвинили в том, что будучи студентом он вместе с друзьями накачивал девушек алкоголем и запрещенными веществами для того, чтобы вступить с ними в сексуальную связь. Перси якобы набросился на одну из девушек, когда она была слишком пьяна, чтобы сопротивляться, и принудил ее к сексу.

И хотя у пользователя Твиттера, опубликовавшего эти обвинения, не было ничего кроме слов, этого хватило, чтобы актера вычеркнули из второго сезона популярного сериала.

Сам Уайт отрицает все обвинения и заявляет, что кто-то начал масштабную кампанию по его очернению.

К слову, досталось и исполнительнице главной роли в "Уэнсдей" Дженне Ортеге, которая на записи подкаста Armchair Expert призналась, что продолжает поддерживать дружеские отношения с Перси.

При этом против Перси так и не было выдвинуто никаких официальных обвинений и доказательств того, что он кого-то изнасиловал. Более того, девушка по имени Джейн, якобы жертва насилия, высказалась в поддержку Перси! Она написала пост, в котором назвала ложью все обвинения, а также заявила, что знает автора обвинительных публикаций, девушку по имени Эриес, и в каком-то смысле подвергла критике ее собственные моральные качества.

В результате, Перси отменили лишь частично - вероятнее всего, в продолжении "Уэнсдэй" Netflix от него все равно отказался, но независимые студии продолжают работать с ним. Так, этим летом Уайт снова появился на экране с Дженной Ортегой: они сыграли влюбленных в фильме "Зима, весна, лето или осень".

Таким образом, как и любое оружие, "культура отмены" может быть использована как во благо, так и во зло. То, что затевалось, как движение, защищающее жертв, в конечном итоге само превратилось в карающую машину, под жернова которой попала и такая фундаментальная ценность любого правового государства и общества, как презумпция невиновности.

Безусловно, в соцсетях появляются как справедливые обвинения, так и сфабрикованные. Однако разбираться, кто прав, а кто виноват, все-таки должны компетентные органы, опираясь на конкретные факты, а не эмоции.