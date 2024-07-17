Ученые заявили, что продолжительность земных суток увеличилась из-за таяния льдов

Исследование швейцарских ученых показало, что климатический кризис приводит к увеличению продолжительности земных суток, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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По словам ученых, это явление наглядно демонстрирует, как действия человечества преобразуют Землю, соперничая с естественными процессами, существующими миллиарды лет.

Изменение продолжительности дня происходит в масштабах миллисекунд, но этого достаточно, чтобы потенциально нарушить интернет-трафик, финансовые транзакции и GPS-навигацию, которые зависят от точного измерения времени.

Продолжительность земных суток неуклонно увеличивается из-за гравитационного воздействия Луны на океаны и сушу планеты. Однако таяние ледяных щитов Гренландии и Антарктиды из-за глобального потепления, вызванного деятельностью человека, перераспределяет воду, хранящуюся в высоких широтах, в мировые океаны, что приводит к увеличению количества воды в морях ближе к экватору. Это замедляет вращение планеты и еще больше удлиняет день.

"Мы видим, как влияние людей на всю систему Земли действительно фундаментально меняет процесс движения планеты в пространстве. Из-за выбросов углерода мы сделали это всего за 100-200 лет. Тогда как все действующие процессы формировались на протяжении миллионов лет", — сказал профессор Бенедикт Соя из ETH Zurich в Швейцарии.