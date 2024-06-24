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Какие правила цифрового этикета нужно соблюдать в путешествии, рассказали эксперты

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Пассажиры самолета проходят к своим местам
Пассажиры самолета. Иллюстративное фото: KG Krishnan/Bloomberg via Getty Images

Планируя путешествие в сезон отпусков, нужно помнить не только о простых правилах поведения в транспорте, но и о цифровом этикете, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Журналисты Post, освещающие новости в сфере технологий, составили список правил цифрового этикета, которых стоит придерживаться в аэропорту и в самолете.

  • Во-первых, не занимайте своими устройствами все свободные розетки на зарядной станции в аэропорту. Даже если у вас разрядились сразу все гаджеты, вежливее будет зарядить их по очереди в одной розетке, оставив другие розетки свободными для остальных путешественников.
  • Во-вторых, следите за яркостью экрана на планшете, расположенном на спинке впередистоящего кресла. Вы можете уснуть во время просмотра, а яркий экран будет продолжать доставлять дискомфорт другим. Лучше заранее снизить уровень яркости.
  • В-третьих, наушники являются обязательным элементом в путешествии, даже для детей. Найти в продаже наушники, безопасные для малышей, несложно, и это будет намного экологичнее по отношению к окружающим, чем просмотр мультика "Свинка Пеппа" на полной громкости. Стоит также помнить, что ВОЗ рекомендует не повышать громкость на детских устройствах выше 75 децибел.
  • В-четвертых, отключите все запланированные будильники. Если вам все-таки очень нужно проснуться в самолете в определенное время, например, чтобы принять лекарство, постарайтесь ограничиться вибрацией на телефоне.
  • В-пятых, не все попутчики хотят попасть в ваш Instagram. Поэтому, снимая видео или фото, старайтесь не снимать лица других людей, которые не давали на это своего согласия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2122764-kakie-pravila-cifrovogo-etiketa-nuzhno-soblyudat-v-puteshestvii-rasskazali-eksperty/

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