Какие правила цифрового этикета нужно соблюдать в путешествии, рассказали эксперты

Планируя путешествие в сезон отпусков, нужно помнить не только о простых правилах поведения в транспорте, но и о цифровом этикете, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Журналисты Post, освещающие новости в сфере технологий, составили список правил цифрового этикета, которых стоит придерживаться в аэропорту и в самолете.