Рекомендации по общению мужчин и женщин в горах выпустили эксперты из Шотландии

Активисты в области горного альпинизма обратились к мужчинам с просьбой не докучать женщинам, которые увлекаются походами в горы, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Ричард Типлади, член организации "Шотландский альпинизм", заявил, что альпинистам-мужчинам следует более внимательно относиться к опасениям женщин по поводу их личной безопасности в отдаленных горных районах и избегать покровительственного поведения, подвергая сомнению способность женщин читать карты.

По словам эксперта по скалолазанию, эти рекомендации были выпущены после неоднократных просьб женщин-альпинисток, которые считают, что нежелательное внимание мужчин в горах отталкивает их от занятия этим видом спорта.

В памятке, изданной Ричардом Типлади, содержатся рекомендации не расспрашивать женщин об их маршруте, не навязывать им приглашения на совместную прогулку и не разбивать палатку в непосредственной близости. Кроме того, мужчинам-альпинистам рекомендовано не давать советы, о которых женщины не просили.

Кери Уоллес, которая восемь лет назад стала соучредителем организации Girls On Hills, заявила, что рассматривает выпуск данных рекомендаций как повод для дискуссии о личной безопасности женщин-спортсменок, которая нарушается не только в горах, но и в городе. Например, женщины, занимающиеся бегом, также сталкиваются с нежелательным вниманием на улице.