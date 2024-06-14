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Эзотерика

Климатологи заявили о завершении погодного явления Эль-Ниньо. Ему на смену придет Ла-Нинья

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Камни на берегу Тихого океана
Океан. Иллюстративное фото: pixabay.com

Климатологи заявили, что действие погодного явления Эль-Ниньо, повлиявшего на рекордную жару лета 2023 года, официально завершилось, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США сообщили, что годичный период действия Эль-Ниньо, выражающегося в колебании температуры мирового океана, завершен.

Ученые полагают, что окончание Эль-Ниньо может привести к сокращению периодов экстремальной жары, которые продолжались более года.

По прогнозам экспертов, к концу лета начнется развитие явления Ла-Нинья, противоположного Эль-Ниньо, которое охлаждает планету. Ученые считают, что Ла-Нинья вероятно замедлит, но не остановит перегрев Земли.

Этой зимой воды Тихого океана стали на 2 градуса Цельсия теплее из-за Эль-Ниньо. Последний раз Эль-Ниньо происходило в 2015–2016 годах, тогда воды Тихого океана нагрелись на 2,6 градуса Цельсия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2117424-klimatologi-zayavili-o-zavershenii-pogodnogo-yavleniya-el-nino-emu-na-smenu-pridet-la-ninya/

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