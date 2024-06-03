Самый большой в мире мост для диких животных построят в США
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Самый большой в мире мост для диких животных собираются построить в Калифорнии из-за того, что водители авто слишком часто сбивают горных львов, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.
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Десятиполосная автострада, проходящая через Южную Калифорнию, является одной из самых загруженных дорог в США: каждый день по данной автостраде проезжает более 300 тысяч автомобилей.
Многие водители называют эту дорогу худшим участком и самым непредпочтительным маршрутом в мире для поездок до работы. При этом данная дорога также является неблагоприятным местом для диких животных, поскольку автострада "прорезает" насквозь естественную экосистему прибрежных зарослей шалфея и дубов.
Из-за этого на проезжую часть зачастую выбегают пумы (горные львы), которые в США находятся под угрозой исчезновения.
Чтобы защитить живую природу и в то же время обезопасить водителей, власти реализуют масштабный инфраструктурный проект по объединению обширных участков естественной среды обитания диких животных, которые десятилетиями были разделены шоссе.
Строительство моста "Перекресток дикой природы Уоллис-Анненберг" — сооружения стоимостью 100 млн долларов, финансируемого за счет государственных и частных средств — началось в мае 2024 года и должно закончиться в 2026 году.
Мост станет самым большим подобным сооружением в мире.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2111250-samyy-bolshoy-v-mire-most-dlya-dikih-zhivotnyh-postroyat-v-ssha/