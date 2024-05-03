Орангутан смог залечить рану при помощи лечебного растения. Такое в дикой природе происходит впервые

В Индонезии суматранский орангутанг смог залечить большую рану на щеке при помощи лекарственного растения, утверждают ученые. Исследователи впервые зафиксировали такой способ самолечения у животных в дикой природе.

Исследователи из национального парка Гунунг-Лойзер (Индонезия) заметили орангутана по имени Ракус с большой раной на щеке в июне 2022 года.

По их мнению, он получил травму во время битвы с другими самцами орангутанов.

Затем команда ученых заметила, что Ракус жует стебель и листья растения под названием Akar Kuning — противовоспалительного и антибактериального растения, которое используется в этой местности для лечения малярии и диабета.

Он многократно наносил жидкость на щеку в течение семи минут. Затем Ракус разжевал листья, и нанес получившуюся смесь на поверхность раны. В течение получаса он продолжал питаться этим растением.

Ученые и раньше замечали, как эти обезьяны жевали данный вид лечебной травы, но наложение животными такого компресса на рану они наблюдают впервые.

Смесь и листья, по-видимому, оказали эффект — исследователи не увидели никаких признаков инфекции, а спустя пять дней рана полностью затянулась.

Через месяц Ракус полностью выздоровел.

Ученые пришли к выводу, что Ракус знал, что использует лекарственные листья, поскольку орангутаны крайне редко употребляют в пищу именно это растение. Еще одним доказательством послужила длительность процедуры.

«Он неоднократно наносил массу, а позже также нанес более твердую растительную смесь. Весь процесс длился долго — поэтому мы считаем, что он намеренно применял это средство», — объясняет доктор Лаумер.

Исследователи также заметили, что Ракус отдыхал гораздо дольше обычного — более половины дня, — это говорит о том, что он пытался восстановить силы после полученной травмы.

Ученые утверждают, что такое поведение может происходить от общего предка людей и человекообразных обезьян.

«Они — наши ближайшие родственники, и это еще раз указывает на то, что у нас с ними есть общие черты. В нас больше сходства, чем различий», — говорит биолог из Института Макса Планка в Германии и ведущий автор исследования Изабелла Лаумер.