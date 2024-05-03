Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Орангутан смог залечить рану при помощи лечебного растения. Такое в дикой природе происходит впервые

Опубликовано:

Орангутан
Орангутан. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Индонезии суматранский орангутанг смог залечить большую рану на щеке при помощи лекарственного растения, утверждают ученые. Исследователи впервые зафиксировали такой способ самолечения у животных в дикой природе.

Исследователи из национального парка Гунунг-Лойзер (Индонезия) заметили орангутана по имени Ракус с большой раной на щеке в июне 2022 года.

По их мнению, он получил травму во время битвы с другими самцами орангутанов.

Затем команда ученых заметила, что Ракус жует стебель и листья растения под названием Akar Kuning — противовоспалительного и антибактериального растения, которое используется в этой местности для лечения малярии и диабета.

Он многократно наносил жидкость на щеку в течение семи минут. Затем Ракус разжевал листья, и нанес получившуюся смесь на поверхность раны. В течение получаса он продолжал питаться этим растением.

Ученые и раньше замечали, как эти обезьяны жевали данный вид лечебной травы, но наложение животными такого компресса на рану они наблюдают впервые.

Смесь и листья, по-видимому, оказали эффект — исследователи не увидели никаких признаков инфекции, а спустя пять дней рана полностью затянулась.

Через месяц Ракус полностью выздоровел.

Ученые пришли к выводу, что Ракус знал, что использует лекарственные листья, поскольку орангутаны крайне редко употребляют в пищу именно это растение. Еще одним доказательством послужила длительность процедуры.

«Он неоднократно наносил массу, а позже также нанес более твердую растительную смесь. Весь процесс длился долго — поэтому мы считаем, что он намеренно применял это средство», — объясняет доктор Лаумер.

Исследователи также заметили, что Ракус отдыхал гораздо дольше обычного — более половины дня, — это говорит о том, что он пытался восстановить силы после полученной травмы.

Ученые утверждают, что такое поведение может происходить от общего предка людей и человекообразных обезьян.

«Они — наши ближайшие родственники, и это еще раз указывает на то, что у нас с ними есть общие черты. В нас больше сходства, чем различий», — говорит биолог из Института Макса Планка в Германии и ведущий автор исследования Изабелла Лаумер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2095586-orangutan-smog-zalechit-ranu-pri-pomoshchi-lechebnogo-rasteniya-takoe-v-dikoy-prirode-proishodit-vpervye/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Секретные документы о насилии над жертвой протестов в Иране. Расследование Би-би-си В США умер уже второй осведомитель, сообщавший о дефектах самолетов Boeing «Выживешь — будешь супер-орк в сияющих доспехах». История российского заключенного, сбежавшего с войны в Европу
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.