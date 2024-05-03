Минздрав Италии запретил занятия йогой со щенками

Минздрав Италии запретил занятия йогой, в которых участвуют маленькие щенки, ссылаясь на защиту животных, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Министерство здравоохранения Италии заявило, что в занятиях йогой должны участвовать только взрослые собаки, а не маленькие щенки. По словам правительства, организаторы таких занятий часто временно берут щенков у заводчиков.

Щенячья йога обычно предполагает, что щенки свободно перемещаются по классу йоги и иногда взаимодействуют со спортсменами. Минздрав поручил региональным властям провести проверки студий, в которых проводятся занятия йогой со щенками.

Национальный совет Италии по защите животных приветствует это решение. Эксперт по поведению собак Джузи Д'Анджело заявила, что щенки, участвующие в занятиях, испытывают физический и эмоциональный стресс.

"Людей захлестывают эмоции после взаимодействия со щенками. В результате они могут взять домой животное, не подумав о последствиях", - сказала Джузи Д'Анджело.

Она также предупредила, что щенков, используемых на занятиях йогой, часто перевозят небезопасным образом и иногда не обеспечивают им достаточное количество питьевой воды.

В июле 2023 года Британское королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) призвало людей рассмотреть альтернативные занятия, не связанные с йогой для щенков.