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Четвертая серебряная кнопка YouTube появилась у "Седьмого канала"

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Кнопки YouTube
Кнопки YouTube. Фото: NUR.KZ

«Седьмой канал | SHOW» преодолел отметку в 100 тысяч пользователей и стал обладателем серебряной кнопки YouTube. На сегодняшний день у канала 114 тысяч подписчиков, передает NUR.KZ.

Это уже четвертая кнопка у «Семерки» - ранее канал уже становился обладателем золотой и двух серебряных кнопок.

Всего у телеканала пять YouTube аккаунтов, которые разделены для удобства зрителей по тематикам.

Седьмой канал - 7 канал Казахстан – Развлекательный контент. Сериалы.

Седьмой канал | SHOW – Развлекательный контент. Программы.

Жетінші арна | БАҒДАРЛАМА и Седьмой канал | ПРОГРАММЫ – Информационный контент на казахском и русском языках.

Седьмой канал | Shorts – Развлекательный контент в формате коротких видео.

Коллектив "Седьмого канала"
Коллектив "Седьмого канала". Фото: NUR.KZ

У «Седьмого канала» одна из самых больших аудиторий среди казахстанских телеканалов в развлекательном сегменте с общим количеством подписчиков 3 873 341 человек.

«Наша команда постоянно работает над своими digital-каналами и активно развивает это направление наряду с эфиром. Наша задача предоставлять своему зрителю контент в формате и времени, когда и где ему это будет удобно.

Это не только зрители YouTube, но и наша аудитория в социальных сетях – TikTok, Instagram, Facebook. И немного статистики: существует устойчивый тренд на рост длительности смотрения наших каналов в YouTubе – с 2020 года средняя продолжительность просмотра увеличилась почти в два раза.

20% наших фолловеров в данном видеохостинге это зарубежные зрители из России, Кыргызстана и Узбекистана», – рассказала Ания Байоразова, генеральный директор «Седьмого канала».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2063801-chetvertaya-serebryanaya-knopka-youtube-poyavilas-u-sedmogo-kanala/

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