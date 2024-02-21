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Австралийские ученые заново оценили масштаб объекта, найденного в далекой Вселенной

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Галактика
Галактика. Иллюстративное фото: pexels.com

Самый яркий объект из когда-либо обнаруженных был открыт в далекой Вселенной. Открытие было сделано еще несколько лет назад, но его масштаб оценили только сейчас, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Речь идет о квазаре, ярком ядре галактики, питаемом гигантской черной дырой, масса которой примерно в 17 млрд раз превышает массу нашего Солнца. Мощность объекта, известного как J0529-4351, была подтверждена наблюдениями Чрезвычайно Большого Телескопа (ELT), строящегося в Чили.

По данным ученых, опубликовавших результаты своих наблюдений в Nature Astronomy, черная дыра способна поглощать массу, эквивалентную одному Солнцу, каждый день. J0529-4351 действительно был зарегистрирован еще несколько лет назад, но его истинная мощь была признана только сейчас.

"Этот объект ранее не был проанализирован и оценен по достоинству. Теперь мы узнали, что это не одна из многих звезд нашего Млечного Пути, это очень далекий объект", — рассказал Кристиан Вольф из Австралийского национального университета (ANU).

Термин квазар используется астрономами для описания определенного типа активного галактического ядра. Это очень энергичное ядро галактики, питаемое огромной черной дырой, которая притягивает к себе материю с огромной скоростью.

Этот материал разрывается на части и излучает огромное количество света. Излучению этого квазара потребовалось ошеломляющие 12 млрд лет, чтобы достичь детекторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2062138-avstraliyskie-uchenye-zanovo-otkryli-masshtab-obekta-naydennogo-v-dalekoy-vselennoy/

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