Фильм "Алматы, я люблю тебя!" выйдет в кино 7 марта

Фильм "Алматы, я люблю тебя!" выйдет в широкий кинотеатральный прокат в Казахстане 7 марта 2024 года.

Картина снята в редком для казахстанского кино формате киноальманаха, который состоит из 6 историй-новелл в жанрах комедии, драмы и мелодрамы.

В большом мегаполисе Алматы ежедневно переплетаются миллионы судеб и происходят тысячи истории. Герои новелл — обычные горожане, каждый со своими проблемами, достижениями и мечтами. Это молодые музыканты, влюбленная пара, одинокий таксист, молодая мама и её сын, женщина-предприниматель и многие другие. Всех объединяет одно — после пережитых событий Алматы навсегда остается в сердцах героев.

Фильм отличает богатый актерский состав, в котором много известных имен: Альмира Турсын, Еркин Губашев, Айжулдыз Адайбекова, Толепберген Байсакалов, Азиз Бейшеналиев, Айдана Сахари, Абильмансур Сериков, Асан Мажит, Байкенже Бельбаев, Куаныш Жылжаксынов, Сауле Жаксылыккызы, Шугыла Ешенова, Гульнара Байбосынова, Мира Добрынина, Кумар Лукманов, Ержан Джаманкулов и другие. Большинство актеров — алматинцы, которые, по их признанию, с радостью откликнулись на предложение поучаствовать в проекте об их любимом городе.

Формат киноальманаха позволяет зрителям за один поход в кино увидеть сразу 6 совершенно разных по атмосфере и смыслу историй: где-то смешных и трогательных, где-то драматичных, но всегда добрых и поучительных.

Фильм "Алматы, я люблю тебя!" — это доброе кино для семейного просмотра, на него можно идти с детьми (12+) и с дедушками и бабушками, не опасаясь вульгарных сцен и нецензурных выражений. Это добрая картина о самом важном в жизни: семье, любви и настоящей дружбе.

Над картиной работала большая команда профессионалов: 5 сценаристов, 3 режиссера и более 300 других участников съемочного процесса. Это нечастый случай в казахстанском кинематографе, когда 3 режиссера объединились в работе над одной картиной: Ален Ниязбеков (режиссер "Каникулы в Таиланде", "Бизнес по-казахски в Корее", "Моя большая казахская семья"), Алдияр Байракимов («Паралимпиец») и Айгуль Аксамбиева (сериалы "Кусаиновы" и "Вузеры").

"Фильм получился очень душевным. Это признание в любви Алматы, авторский взгляд трёх режиссёров. Проект разножанровый: тут и музыкальная история, и драма, и романтическая комедия, и даже фантастика с перемещением во времени. Каждый зритель найдет историю по сердцу, потому что это фильм для широкой зрительской аудитории. Думаю, это отличный повод сходить в кино всей семьей и обсудить, какая история понравилась больше", — говорит сценарист и продюсер картины Темирбек Аманжол.

Отдельного внимания заслуживает музыкальное сопровождение фильма, над которым работала целая плеяда молодых казахстанских восходящих звезд: кинокомпозитор Дана Зулпыхар, актриса и певица Айжулдыз Адайбекова, известный музыкант jeltoksan и музыкальный лейбл Ozen.

"Особняком в фильме стоит новелла о январских событиях 2022 года: «Мы не могли проигнорировать такое драматическое событие в жизни города и страны. Однако это не документальный рассказ, а художественное осмысление. Прошло два года, и, наверное, это впервые, когда чувствительная тема будет заявлена в необычном сюжете", — говорит продюсер картины Думан Кожахмет.

Символично, что картина выйдет в широкий прокат накануне Международного женского дня 8 Марта, и казахстанцы получат хорошую возможность сходить на фильм для семейного просмотра.

Киноальманах "Алматы, я люблю тебя!" снят компанией Black and White Production по заказу Министерства культуры и информации РК при поддержке НАО "Государственный центр поддержки национального кино".