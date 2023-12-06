Почему игрушки являются лучшим подарком не только для детей, рассказали эксперты

Почему игрушки все еще являются одним из самых удачных вариантов подарков к Рождеству и Новому году для людей всех возрастов? Эксперты отмечают, что современные игрушки сильно отражают тренды поп-культуры, передает BBC.

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Праздничная реклама любого сезона включает в себя активное продвижение какой-либо игрушки. Это продолжается с 1952 года. Именно тогда Мистер Картофельная голова вошел в историю как первая детская игрушка, рекламируемая по телевидению. За первый год было продано более миллиона игрушек.

"Мы все знаем, из чего состоят современные новости: два очень серьезных военных конфликта и кризис стоимости жизни. Поэтому бренды создают игрушки, основываясь на таких ценностях, как устойчивость и эмоциональный интеллект.

Укрепить в себе эти ценности хотят не только дети, но и взрослые. Поэтому игрушки так популярны", — говорит Джоанна Фили, генеральный директор TrendBible, британского агентства по прогнозированию тенденций.

Предсказуемо, что Lego является брендом, который выпускает самые трендовые игрушки. Согласно данным Adobe Analytics, наборы Lego очень хорошо продавались в Киберпонедельник в 2023 году. По словам Джоанны Фили, самым трендовым конструктором от Lego в настоящее время является "Букет цветов", что также напоминает людям о вечных ценностях.

Одна из главных целей современных игрушек — улучшить настроение маленьких и взрослых потребителей. В этом плане компаниям нужно следить за трендами и не упустить правильный момент. Роберт Оверстрит, доцент бизнес-колледжа Айви при Университете штата Айова, говорит, что в 2019 году Disney упустила идеальный момент для запуска продаж плюшевой игрушки Малыша Йоды.

Компания не стала запускать продажи игрушки к сезону праздников, а отложила это до премьеры сериала "Мандалорец". В итоге, по подсчетам Оверстрита, Disney потеряла около 3 млн долларов, а рынок наводнили поддельные игрушки с Малышом Йодой.