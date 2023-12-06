Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Почему игрушки являются лучшим подарком не только для детей, рассказали эксперты

Опубликовано:

Новогодние диванные подушки и мягкая игрушка
Новогодние подарки. Иллюстративное фото: Freepik

Почему игрушки все еще являются одним из самых удачных вариантов подарков к Рождеству и Новому году для людей всех возрастов? Эксперты отмечают, что современные игрушки сильно отражают тренды поп-культуры, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Праздничная реклама любого сезона включает в себя активное продвижение какой-либо игрушки. Это продолжается с 1952 года. Именно тогда Мистер Картофельная голова вошел в историю как первая детская игрушка, рекламируемая по телевидению. За первый год было продано более миллиона игрушек.

"Мы все знаем, из чего состоят современные новости: два очень серьезных военных конфликта и кризис стоимости жизни. Поэтому бренды создают игрушки, основываясь на таких ценностях, как устойчивость и эмоциональный интеллект.

Укрепить в себе эти ценности хотят не только дети, но и взрослые. Поэтому игрушки так популярны", — говорит Джоанна Фили, генеральный директор TrendBible, британского агентства по прогнозированию тенденций.

Предсказуемо, что Lego является брендом, который выпускает самые трендовые игрушки. Согласно данным Adobe Analytics, наборы Lego очень хорошо продавались в Киберпонедельник в 2023 году. По словам Джоанны Фили, самым трендовым конструктором от Lego в настоящее время является "Букет цветов", что также напоминает людям о вечных ценностях.

Одна из главных целей современных игрушек — улучшить настроение маленьких и взрослых потребителей. В этом плане компаниям нужно следить за трендами и не упустить правильный момент. Роберт Оверстрит, доцент бизнес-колледжа Айви при Университете штата Айова, говорит, что в 2019 году Disney упустила идеальный момент для запуска продаж плюшевой игрушки Малыша Йоды.

Компания не стала запускать продажи игрушки к сезону праздников, а отложила это до премьеры сериала "Мандалорец". В итоге, по подсчетам Оверстрита, Disney потеряла около 3 млн долларов, а рынок наводнили поддельные игрушки с Малышом Йодой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2049385-pochemu-igrushki-yavlyayutsya-luchshim-podarkom-ne-tolko-dlya-detey-rasskazali-eksperty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.