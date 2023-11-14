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"Я верю": Илья Уразаков представил казахстанцам свое первое поэтическое произведение

Опубликовано:

Илья Уразаков
Илья Уразаков. Фото: из личного архива

Илья Уразаков известен казахстанцам как телеведущий и медиапродюсер, а также успешный предприниматель. Но есть у него и другие таланты: одна из новых граней творчества этого человека - поэзия.

С недавнего времени Илья активно пишет стихи на социальные и духовно-культурные темы. Темы, которые волнуют автора, касаются вопросов патриотического и культурного формирования нашего общества, а также затрагивают глобальные проблемы мира. Представляем вам произведение Ильи.

Картина "На закате". 2008 год
"На закате", 2008 год. Картина: Марат Бекеев

Я верю…

Я верю в человека больше Бога,

Я в жизни дольше с ним знаком,

Добром усеяна дорога,

Что часто служит мне плечом.

***

Я верю в божество людское,

И в силу, что способна вспять,

Смести проклятье вековое,

Основы Мира воссоздать.

***

Я верю в нас лишь все спасение,

Где доблесть, милость и любовь,

Не выстоит и злость презрения,

Смывая напрочь месть и кровь.

***

Я верю больше в светлость мысли,

Чем в черность ткани на лице,

Та, что оковывает смыслы,

Жизнь превращая, как в ларце.

***

Я верю в жизнь свою как данность,

Здесь и сейчас проложен путь,

Пустых сомнений, лень и праздность,

Лишают нашей жизни суть.

***

Я верю в дружбу больше денег,

Я верю в искренность души,

Что плот судьбы найдет свой берег,

Терять лишь веру не спеши.

***

Я верю в детское сознание,

С пытливостью и озорством,

Как результатом назидания,

Наш путь, не сделает концом.

***

Я верю….

Автор: Илья Уразаков (Instagram: @ilyaurazakov)

Картина "Метафора". 2005 год
"Метафора", 2005 год. Картина: Марат Бекеев

Художник: Марат Бекеев (Instagram: @maratbekeyev)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2045597-ya-veryu-ilya-urazakov-predstavil-kazahstantsam-svoe-pervoe-poeticheskoe-proizvedenie/

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