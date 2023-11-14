"Я верю": Илья Уразаков представил казахстанцам свое первое поэтическое произведение
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Илья Уразаков известен казахстанцам как телеведущий и медиапродюсер, а также успешный предприниматель. Но есть у него и другие таланты: одна из новых граней творчества этого человека - поэзия.
С недавнего времени Илья активно пишет стихи на социальные и духовно-культурные темы. Темы, которые волнуют автора, касаются вопросов патриотического и культурного формирования нашего общества, а также затрагивают глобальные проблемы мира. Представляем вам произведение Ильи.
Я верю…
Я верю в человека больше Бога,
Я в жизни дольше с ним знаком,
Добром усеяна дорога,
Что часто служит мне плечом.
***
Я верю в божество людское,
И в силу, что способна вспять,
Смести проклятье вековое,
Основы Мира воссоздать.
***
Я верю в нас лишь все спасение,
Где доблесть, милость и любовь,
Не выстоит и злость презрения,
Смывая напрочь месть и кровь.
***
Я верю больше в светлость мысли,
Чем в черность ткани на лице,
Та, что оковывает смыслы,
Жизнь превращая, как в ларце.
***
Я верю в жизнь свою как данность,
Здесь и сейчас проложен путь,
Пустых сомнений, лень и праздность,
Лишают нашей жизни суть.
***
Я верю в дружбу больше денег,
Я верю в искренность души,
Что плот судьбы найдет свой берег,
Терять лишь веру не спеши.
***
Я верю в детское сознание,
С пытливостью и озорством,
Как результатом назидания,
Наш путь, не сделает концом.
***
Я верю….
Автор: Илья Уразаков (Instagram: @ilyaurazakov)
Художник: Марат Бекеев (Instagram: @maratbekeyev)
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2045597-ya-veryu-ilya-urazakov-predstavil-kazahstantsam-svoe-pervoe-poeticheskoe-proizvedenie/