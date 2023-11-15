Той на 300 человек: как прошла свадьба младшего брата Кайрата Нуртаса в Алматы

В минувшее воскресенье сочеталась браком пара из самой звездной семьи Казахстана - младший брат Кайрата Нуртаса Зангар и его молодая невеста. Корреспонденты NUR.KZ побывали на мероприятии.

Свадьба проходила в красивом и романтичном месте - ресторане Gulvar, расположенном вдоль парка 28 панфиловцев по улице Казыбек би. Той получился достаточно скромным по мнению близких родственников молодоженов - всего на 300 персон. Однако гостей было больше, отметил Нуртас Айдарбеков, папа жениха.

"Я мечтаю, чтобы бог дал счастливую жизнь моему сыну и невестке, чтобы они стали большой семьей, это моя мечта. Больше ничего не нужно: просто чтобы они были счастливы", - рассказал новоиспеченный свекор.

Индира. Фото: NUR.KZ

Со своей будущей женой, 20-летней Индирой, Зангар познакомился в ресторане. Он признается: молодые сразу влюбились друг в друга и уже через пять месяцев поженились.

"Мы решили провести свадьбу в кругу самых близких людей в небольшом ресторане. Если сделать большой той, атмосфера не будет такой, как сейчас", - уверен жених.

Его мама, Гульзира Айдарбекова, тоже отмечает, что устраивать большой той не хотелось.

"Я предложила Зангару не делать той на 500 человек. Мы искали ресторан, и Gulvar нам понравился. Кайрат (Нуртас - прим. ред.) всегда хвалил этот ресторан. Когда он был гостем на свадьбе в этом ресторане, он подметил, что еда вкусная и аппаратура хорошая", - делится мама.

Позднее она отметила, что кухня ресторана оказалась, на ее взгляд, просто восхитительной - все блюда были вкусными.

Ресторан, где проходила свадьба. Фото: NUR.KZ

Сам Кайрат Нуртас, конечно, не мог не посетить столь знаменательное событие, как свадьба младшего брата. Он не только был среди гостей, но и исполнил песню для молодых.

Свадьбу посетили и многие представители казахстанской эстрады. Среди гостей были замечены Торегали Тореали, Нурболат Абдуллин, Ернар Садирбаев и другие. Поздравила молодых и музыкант Акерке Тажибаева, которая приходится двоюродной сестрой Зангару и Кайрату.

"Для каждого человека свадьба - один из самых важных и незабываемых моментов в семейной жизни. Желаю сладкой и значимой любви, терпения. Создав семью, пары должны находить общий язык. Желаю молодоженам счастья и долгой жизни, рождения ребеночка, чтобы мы собрались на еще одном тое и делились радостью", - сообщила девушка.

Кайрат Нуртас и молодожены. Фото: NUR.KZ

Жена среднего брата, Аяна Айдарбекова, Айгерим Саркенова отметила, что новой снохе понадобится терпение, ведь быть келин в звездной семье - большая ответственность.

"Эта пара всегда будет в центре внимания. Но для меня лично семья - это труд обоих. Я верю, что у этой пары прекрасное светлое будущее, что у них сложится все, как они мечтают. Желаю, чтобы они, невзирая на обсуждения, хейт, сравнения, зависть, прошли свой путь держась за руку. Зангара я знаю много лет, и скажу, что это - прекрасный, достойный молодой человек", - завила Айгерим.

Известный певец Кудайберген Бекиш сообщил, что знает Зангара с детства.

"В ресторане Gulvar на склонах Алатау, в прекрасном городе Алматы, проходит особенная свадьба. Приехали звезды казахстанской эстрады. Желаю молодоженам счастья. Пусть они будут здоровы, пусть у них будет много детей, пусть они будут счастливы, будут почетными и любимыми гражданами народа", - пожелал заслуженный деятель Казахстана.

Свадебный торт. Фото: NUR.KZ

Украшением вечера стал многоярусный торт, который испекла кондитер из Шымкента. Ну и, конечно, столы ломились от угощений, различных блюд и закусок. К слову, бешбармак в Gulvar считается идеальным и подается практически на любые мероприятия.

Дело в том, что это блюдо в ресторане выполняется с большим количеством мяса и тончайшим тестом ручной раскатки. Секрет лучшего бешбармака хранит шеф-повар ресторана, который не делится своей тайной даже с сотрудниками заведения.

Шоу-программа на свадьбе. Фото: NUR.KZ

"Ресторан пока не очень известен, его не многие знают, он только набирает обороты, в том числе, среди известных личностей. Однако Gulvar уже получает большой спрос со стороны посетителей.

Меню обновляется ежегодно. Кухня в нашем ресторане - европейская и национальная. На мероприятия мы предоставляем четыре пакета меню на выбор. Одна из отличительных характеристик - ресторан имеет европейский стиль", - рассказывает менеджер ресторана, Виктория Марару.

Бешбармак. Фото: NUR.KZ

В целом, ресторан рассчитан на 300 гостей. Кроме основного зала, здесь расположены летняя терраса, малый зал, который предоставляют в подарок к основному на любое мероприятие.

Также заведение оснащено комнатой жениха и невесты, зоной караоке и просторными уборными. Еще одна изюминка ресторана - шикарное оборудование, обеспечивающее прекрасную акустику, которую отметил и Кайрат Нуртас.

В ближайшее время Gulvar планируют украсить новогодним декором и открыть свои двери для корпоративных вечеринок, посвященных этому празднику.