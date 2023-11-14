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ЧП объявили в Исландии из-за риска извержения вулкана

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Извергающийся вулкан
Вулкан. Иллюстративное фото: pexels.com

Правительство Исландии объявило о чрезвычайном положении из-за риска извержения вулкана, способного навредить населенным пунктам страны, передает Financial Times.

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Власти Исландии эвакуировали четыре тысячи жителей юго-западного города Гриндавик после того, как недалеко от вулкана Фаградальсфьялль был обнаружен 15-километровый подземный магматический туннель, появление которого увеличило вероятность наступления извержения.

Риск извержения вулкана потряс весь полуостров Рейкьянес, на котором расположен международный аэропорт Исландии и популярный геотермальный курорт "Голубая лагуна", который в настоящее время также закрыт.

Эксперты заявили, что извержение может произойти в любой момент и что нынешняя сейсмическая активность делает такое событие вероятным, но не гарантированным в ближайшие дни.

"Вероятность извержения вулкана высока. Однако извержение может случиться лишь в течение нескольких следующих дней", — заявили в Исландском метеорологическом бюро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2045429-chp-obyavili-v-islandii-iz-za-riska-izverzheniya-vulkana/

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