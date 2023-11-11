Нашествие клопов зафиксировано в Южной Корее
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Вслед за Францией нашествие постельных клопов переживает Южная Корея. В настоящее время правительство начинает принимать масштабные меры по борьбе с насекомыми, передает CNBC.
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По данным правительства Южной Кореи, клопы впервые были обнаружены в одной из саун города Инчхон, а также в университетских общежитиях и госивонах (однокомнатные апартаменты, размером меньше обычной квартиры-студии) этого города. Также клопы были выявлены в общежитии Университета Кеймен в городе Тэгу.
По состоянию на 7 ноября, число зарегистрированных случаев обнаружения клопов выросло до 30, причем более половины этих случаев приходятся на Сеул.
По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний, с 1970-х годов считалось, что клопы в Южной Корее перестали распространяться благодаря доступности инсектицидов по всей стране. За последнее десятилетие было зарегистрировано всего девять случаев заражения клопами.
Паразитические насекомые обитают в затемненных местах, например, в трещинах кроватей и диванов. Хотя они не являются переносчиками болезней, их укусы могут вызвать сильный зуд и привести к вторичным кожным инфекциям или образованию рубцов. Клопы не умеют прыгать и летать, однако они могут забраться на одежду, а также в сумки и чемоданы.
Ранее нашествие клопов было зарегистрировано в Париже во время проведения чемпионата мира по регби.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2045110-nashestvie-klopov-zafiksirovano-v-yuzhnoy-koree/