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Нашествие клопов зафиксировано в Южной Корее

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Клопы в мебели
Клопы. Иллюстративное фото: Dzurag/Getty Images

Вслед за Францией нашествие постельных клопов переживает Южная Корея. В настоящее время правительство начинает принимать масштабные меры по борьбе с насекомыми, передает CNBC.

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По данным правительства Южной Кореи, клопы впервые были обнаружены в одной из саун города Инчхон, а также в университетских общежитиях и госивонах (однокомнатные апартаменты, размером меньше обычной квартиры-студии) этого города. Также клопы были выявлены в общежитии Университета Кеймен в городе Тэгу.

По состоянию на 7 ноября, число зарегистрированных случаев обнаружения клопов выросло до 30, причем более половины этих случаев приходятся на Сеул.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний, с 1970-х годов считалось, что клопы в Южной Корее перестали распространяться благодаря доступности инсектицидов по всей стране. За последнее десятилетие было зарегистрировано всего девять случаев заражения клопами.

Паразитические насекомые обитают в затемненных местах, например, в трещинах кроватей и диванов. Хотя они не являются переносчиками болезней, их укусы могут вызвать сильный зуд и привести к вторичным кожным инфекциям или образованию рубцов. Клопы не умеют прыгать и летать, однако они могут забраться на одежду, а также в сумки и чемоданы.

Ранее нашествие клопов было зарегистрировано в Париже во время проведения чемпионата мира по регби.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2045110-nashestvie-klopov-zafiksirovano-v-yuzhnoy-koree/

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