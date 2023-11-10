Глава Минфина Германии раскритиковал четырехдневную рабочую неделю
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Глава Минфина Германии Кристиан Линднер отверг идею о том, что четырехдневная рабочая неделя может стать повсеместной практикой в стране, которая является крупнейшей европейской экономикой, передает Bloomberg.
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По словам Кристиана Линднера, никогда в истории общество не могло увеличить свое благосостояние, работая меньше, чем работало до этого.
Идея сокращенной рабочей недели получила распространение после пандемии COVID-19, которая изменила рабочие графики многих людей. После этого эксперты в области труда начали проводить эксперименты, направленные на более эффективное использование рабочего времени.
Было реализовано несколько пилотных проектов, после которых эксперты пришли к выводу, что подобный график может способствовать снижению стресса и беспокойства среди работников, а также повышению эффективности и доходности предприятий. Около 50 компаний в Германии планируют принять участие в шестимесячном эксперименте с четырехдневной рабочей неделей, который начнется в феврале.
При этом министр финансов не поддерживает эту инициативу и заявляет, что ключом к процветанию является упорный труд.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2044879-glava-minfina-germanii-raskritikoval-chetyrehdnevnuyu-rabochuyu-nedelyu/