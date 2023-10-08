"Красота, элегантность и скромность": королева Иордании вышла в свет в мужском костюме

Королева Иордании Рания аль-Абдалла выбрала мужской костюм Dior для церемонии открытия саммита One Young World в Белфасте, чем вызвала восхищение поклонников, передает NUR.KZ со ссылкой на Daily Mail.

В Белфасте, столице Северной Ирландии, состоялась церемония открытия саммита One Young World. На мероприятии выступила королева Иордании Рания, которая удивила и восхитила поклонников выбранным нарядом.

На женщине был надет серый мужской костюм от бренда Dior со съемными рукавами и широкими брюками. В дополнении к этому Рания аль-Абдалла выбрала белую блузу, брошь, серебряное колье и туфли на высоком каблуке.

Отмечается, что в соцсети X (Twitter) люди начали обсуждать образ королевы Иордании.

"Совершенно потрясающе. Такой красивый и интересный наряд. Она прекрасно сочетает мужскую одежду", "Очень круто! У нее есть стиль", – отметили пользователи.

Фотографии с мероприятия также появились на официальной странице королевы в Instagram. Поклонники в комментариях к публикации восхитились внешним видом монаршей особы.

"Красота, элегантность и скромность", "Королева по всем стандартам", "Ваш лучший образ", "Как всегда эффектна", "Потрясающий выбор цвета и одежды", – написали они.

Как пишет издание 24СМИ, жена короля Иордании Абдаллы II Рания родилась 31 августа 1970 года в Эль-Кувейте в палестинской семье. Ее отец был педиатром, а мать – домохозяйкой.

В молодости, получив аттестат в кувейтской школе, девушка стала студенткой Американского университета в Каире, где выбрала для себя изучение международного бизнеса и делового администрирования.

В 90-х годах иракские войска вторглись в Кувейт, и семья Рании вынуждена была спасаться бегством. Беженцы остановились на территории Иордании, в городе Амман. Прибыв на новое место, будущая королева устроилась работать в компанию Citibank, владельцами которой стали сестра и зять принца Абдаллы.

Пара познакомилась в январе 1993 года. На тот момент Абдалла не имел титула – его отец Хуссейн Бин Таллал передал статус наследного принца собственному брату Хассану.

Молодые люди встретились на вечеринке, устроенной сестрой будущего короля Иордании. Позже правитель признался, что, едва увидев палестинку, сразу узнал в ней любовь жизни.

Через 2 месяца после знакомства Рания получила от возлюбленного предложение. При этом церемония прошла по правилам – вместе с отцом молодой человек приехал в дом семьи избранницы, чтобы просить ее руки. Свадьба состоялась 10 июня 1993 года.

Сейчас супруга иорданского монарха занимается общественной и политической деятельностью, а также считается иконой стиля среди первых леди мира.