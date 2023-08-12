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Новая сила природы: ученые из США заявили о революционном открытии в физике

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Ученый с микроскопом
Ученый. Иллюстративное фото: pexels.com

Американские ученые заявили, что они приблизились к открытию новой силы природы. По их словам, это может перевернуть все современные представления о физике, передает BBC.

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Исследователи из Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми (Fermilab) заявили, что у них появились доказательства того, что субатомные частицы, называемые мюонами, ведут себя не так, как предсказывает современная теория субатомной физики. Ученые считают, что на мюоны может воздействовать неизвестная сила. Для подтверждения этой теории потребуются дополнительные исследования, и если предположения подтвердятся, это может стать началом революции в физике.

В настоящее время науке известны четыре фундаментальные силы: гравитация, электромагнетизм, сильное взаимодействие и слабое взаимодействие. Эти силы управляют взаимодействием частиц во Вселенной.

Исследователи обнаружили, что при ускоренном вращении по кольцу диаметром 15 м субатомные частицы, называемые мюонами, демонстрируют поведение, которое нельзя объяснить современными теориями.

По словам ученых, для сбора доказательств новой теории им может потребоваться около двух лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2032096-novaya-sila-prirody-uchenye-iz-ssha-zayavili-o-revolyutsionnom-otkrytii-v-fizike/

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