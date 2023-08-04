Какую одежду лучше носить в жару, рассказали эксперты

Мужчина в белой футболке. Иллюстративное фото: pexels.com

Какая одежда наиболее комфортна для жары? По словам экспертов, в этом вопросе важно не только качество ткани, но и цвет одежды, передает BBC.

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Исследователи из Стэнфордского университета обнаружили, что одежда, помогающая лучше перенести жару, позволит не включать кондиционер на режим максимального охлаждения. В долгосрочной перспективе это способно сэкономить значительную часть электроэнергии, а также снизить выбросы парниковых газов.

Журналисты BBC отмечают, что летом большинство людей предпочитают белый цвет, который отражает солнечные лучи, в отличие от черного, который поглощает их. Цвет одежды действительно может быть важен, однако нужно помнить, что само человеческое тело также выделяет тепло. Поэтому важен не только цвет, но и толщина ткани, а также крой одежды.

Кроме того, черный цвет не всегда является противопоказанием для жары. Так, еще в 1980 году было проведено исследование, которое пыталось ответить на вопрос: почему бедуины из Ближнего Востока носят черные одежды в пустыне? Результаты показали, что тепловое воздействие было одинаковым, независимо от цвета одежды. Ткани черного цвета являются лучшим радиатором тепла, то есть они поглощают тепло, исходящее от тела.

Секрет бедуинов заключался в том, что они выбирают свободную черную одежду. Эксперты отмечают, что в жару посадка одежды может быть действительно важнее цвета. Важно выбирать наряды свободного силуэта, поскольку облегающие никак не помогают справиться с жарой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2031118-kakuyu-odezhdu-luchshe-nosit-v-zharu-rasskazali-eksperty/