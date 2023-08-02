Почему премьера "Барбенгеймера" войдет в историю кинопроката, рассказали эксперты

Марго Робби и Райан Гослинг в фильме «Барби» (2023): IMDb

Показы фильмов "Барби" и "Оппенгеймер", которые вышли в прокат одновременно, продолжают бить рекорды и собирать большие кассы. Однако, как отмечают аналитики, даже такие хиты не могут достичь показателей продаж, какие были у кинотеатров до пандемии, передает CNBC.

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Мировая премьера двух фильмов состоялась 21 июля. С тех пор "Барби" и "Оппенгеймер" собрали в мировом прокате 1,1 млрд долларов. При этом на второй неделе показа продажи в США упали всего на 43%. Как правило, продажи билетов на самые кассовые блокбастеры падают на 50% именно на второй неделе показа. Аналитики, которые следят за ситуацией на кинорынке, уделяют большое внимание именно второй неделе проката. Чем меньше показатель, соответствующий падению продаж билетов на второй неделе, тем выше будут итоговые сборы.

Пол Дергарабедян, старший медиа-аналитик Comscore, заявил, что "Барби" и "Оппенгеймер" войдут в историю кинопроката. По его мнению, выход этих фильмов одновременно станет знаковым культурным событием, на которое еще долго будут ссылаться эксперты в будущем. Кроме того, кассовые сборы этих двух фильмов могут быть очень показательными для всего рынка.

По словам Пола Дергарабедяна, американский кинорынок очень нуждался в громких летних блокбастерах, которые могли бы улучшить положение кинотеатров и киностудий. Так, в мае 2023 года было зафиксировано, что продажи билетов в США упали на 7% по сравнению с годом ранее. В конце июля, после премьеры "Барби" и "Оппенгеймера", продажи выросли на 9% по сравнению с прошлым годом.

Однако аналитики признают, что посещаемость кинотеатров все еще не дотягивает до уровня, существовавшего до пандемии COVID-19. Тогда кинотеатры посещало на 16% больше зрителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2030815-pochemu-premera-barbengeymera-voydet-v-istoriyu-kinoprokata-rasskazali-eksperty/