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"Как в джакузи": океан вокруг Флориды нагрелся до рекордных температур

Опубликовано:

Океан на закате
Океан. Иллюстративное фото: pexels.com

Температура океана у побережья Флориды достигла новых рекордных значений. Это может представлять опасность для всей экосистемы и обитателей океана, передает The Guardian.

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Согласно данным правительства США, в заливе Манати в национальном парке Эверглейдс зафиксированы рекордные температуры воды, превышающие 38 градусов по Цельсию. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (Noaa), нормальная температура воды в этом районе в это время года должна составлять от 23 до 31 градуса по Цельсию.

Купание в океане в этот период можно сравнить с купанием в джакузи. Примерно такая температура воды в ванной, которую набирает человек у себя дома.

"Мы не ожидали, что потепление произойдет так рано в этом году и будет таким экстремальным. Это беспрецедентный случай", — заявил Дерек Манцелло из Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Слишком высокие температуры воды в океане могут влиять на вымирание водорослей и кораллов, а также уничтожать некоторых живых существ. Это можно сравнить с масштабным лесным пожаром, во время которого погибают обитатели леса и сгорают зеленые насаждения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2030280-kak-v-dzhakuzi-okean-vokrug-floridy-nagrelsya-do-rekordnyh-temperatur/

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