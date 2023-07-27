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"Ситуация ужасна:" численность населения Японии снова сократилась

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Люди в масках
Япония. Иллюстративное фото: Yuichi Yamazaki/Getty Images

Население Японии сократилось во всех 47 префектурах страны. Такие данные приводятся в исследовании, опубликованном правительством. Людей в Японии становится меньше, несмотря на поток иностранцев, приезжающих в страну, передает Bloomberg.

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Численность населения Японии сократилась на 800 тысяч человек по итогам 2022 года. Сейчас в стране проживают 122,4 млн человек. Это еще одно напоминание о демографическом кризисе, о котором ранее заявлял премьер-министр Японии Фумио Кисида. По его словам, из-за этого кризиса есть вероятность, что страна не сможет функционировать. Результаты исследования были опубликованы Министерством внутренних дел и коммуникаций.

Премьер-министр заявил, что в стране необходимо в срочном порядке стимулировать рождаемость. Стареющее и сокращающееся население означает нехватку рабочей силы в будущем.

"Ситуация ужасна. Она доказывает, что политика правительства не оправдала себя. Необходимо не только выделять субсидии на воспитание детей, но и создавать новые рабочие места в регионах", — сказал Хидео Кумано, экономист Исследовательского института Дай-Ичи.

За последнее время в Японию въехало много иностранцев. Их число увеличилось до трех миллионов человек. Но этого все равно недостаточно для того, чтобы компенсировать сокращение численности населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2030125-situatsiya-uzhasna-chislennost-naseleniya-yaponii-snova-sokratilas/

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