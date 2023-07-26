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Купание в Сене разрешат в Париже спустя сто лет после введения запрета

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Вид на Париж
Париж. Иллюстративное фото: pexels.com

Масштабная очистка воды реки Сены завершается в Париже в преддверии Олимпиады 2024 года. Данное событие называют одним из главных достижений Олимпиады, которая еще даже не началась. Купание в Сене было запрещено сто лет назад из-за экстремального уровня загрязнения воды, передает BBC.

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За год до начала следующих летних Олимпийских игр Париж находится на заключительном этапе очистки воды в реке Сене. Благодаря этому пловцы и ныряльщики смогут вновь окунуться в Сену, купание в которой было запрещено сто лет назад. Стоимость проекта по очистке оценивают в 1,4 млрд евро.

В 2024 году здесь смогут плавать участники трех олимпийских соревнований — триатлон, марафонское плавание и паратриатлон. А в 2025 году в Париже появятся три открытые площадки для плавания, доступные жителям города и туристам.

"Когда люди увидят, что спортсмены плавают в Сене, и это никак негативно не сказывается на их здоровье, они тоже решатся на купание в нашей реке. Это вклад в наше будущее", — прогнозирует Пьер Рабадан, заместитель мэра Парижа, отвечающий за проведение Олимпийских игр.

В начале прошлого века в Париже, как и во многих других западноевропейских крупных городах, резко ухудшилось качество воды из-за промышленных сточных вод.

Ровно сто лет назад, в 1923 году, французские власти запретили массовые купания в Сене, хотя ежегодные рождественские соревнования по переправе через реку продолжались вплоть до Второй мировой войны. Загрязнения повлияли и на экосистему. В 1960-х годах в городе было зарегистрировано всего три вида рыб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2029965-kupanie-v-sene-razreshat-v-parizhe-spustya-sto-let-posle-vvedeniya-zapreta/

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