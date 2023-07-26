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Эксперты: Туристы отказываются от поездок в Италию, Испанию и Грецию из-за жары

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Чемодан лежит на кровати
Чемодан. Иллюстративное фото: pexels.com

Туристы начали отказываться от летних поездок в Италию, Испанию и Грецию из-за экстремальной жары. При этом набирают популярность такие направления для отпуска, как Чехия, Болгария, Ирландия и Дания, передает CNBC.

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Жаркое лето 2023 года может изменить тенденции мирового туризма и заставить людей по всему миру обратить внимание на страны Восточной Европы, где сохраняются более мягкие и устойчивые погодные условия по сравнению с Западом. Так, в настоящее время средняя температура воздуха в некоторых частях Греции, в восточной части Испании, а также в итальянских регионах Сардиния и Сицилия составляет 45 градусов по Цельсию.

Согласно данным Европейской туристической комиссии (некоммерческая организация, базирующаяся в Брюсселе), количество путешественников, которые планировали поездки в эти страны с июня по ноябрь, сократилось на 4% по сравнению с 2022 годом. Популярность средиземноморских направлений для отдыха упала на 10% по сравнению с прошлым годом.

При этом эксперты комиссии заявляют, что такие страны, как Чехия, Болгария, Ирландия и Дания, наоборот, стали пользоваться большей популярностью у туристов. Именно здесь путешественники могут отдохнуть в комфортных климатических условиях. Кроме того, в туристических объектах этих стран намного меньше очередей, чем на подобных объектах в Италии или Испании.

Как отмечают сотрудники Европейской туристической комиссии, спад популярности западноевропейских направлений для отдыха связан не только с экстремальной жарой, но и с ценами на отдых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2029960-eksperty-turisty-otkazyvayutsya-ot-poezdok-v-italiyu-ispaniyu-i-gretsiyu-iz-za-zhary/

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