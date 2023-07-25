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Тренажерные микрозалы стали популярны в Сингапуре

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Гантели лежат на полу
Гантели. Иллюстративное фото: pixabay.com

Миниатюрные тренажерные залы на одного человека набирают популярность в Сингапуре. Они представляют собой небольшие павильоны, оборудованные кондиционером и несколькими тренажерами, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В последние недели по всему Сингапуру начали появляться небольшие ярко-желтые павильоны, похожие на торговые ларьки. Их можно встретить в парках, возле торговых центров и даже в аэропорту. В каждом павильоне находится так называемый тренажерный микрозал с беговой дорожкой, гантелями и другим оборудованием для индивидуальной тренировки.

Это очень актуально для спортсменов, которые не любят переполненные тренажерные залы и очереди перед беговой дорожкой. Кроме того, такой формат тренажерных залов помогает спастись от круглогодичной сингапурской жары и влажности.

Пользователи бронируют посещение тренажерного микрозала через приложение. В настоящее время услуга предоставляется двумя компаниями. The Gym Pod управляет сетью из 50 павильонов. В распоряжении My Gym Lab есть десять тренажерных микрозалов.

Компании делают ставку на активное население Сингапура, которое занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. Согласно опросу Министерства культуры, сообщества и молодежи Сингапура, проведенному в 2022 году, около 74% населения города-государства занимаются спортом хотя бы один раз в неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2029807-mikrotrenazhernye-zaly-stali-populyarny-v-singapure/

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