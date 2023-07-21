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Загадочный карлик: астрономы обнаружили уникальную "двуликую звезду"

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Космос
Космос. Иллюстративное фото: pixabay.com

Группа ученых из Калифорнии впервые в истории обнаружила звезду, поверхность которой не однородна, а словно разделена на две части: одна сторона состоит преимущественно из водорода, другая — из гелия.

Звезда, которую уже успели прозвать Янусом (в честь двуликого божества, почитавшегося в Древнем Риме), относится к типу белых карликов, и сам этот тип ученым давно известен и неплохо изучен.

Именно в белого карлика, как полагают ученые, превратится через много миллиардов лет наше Солнце.

Однако это первый известный астрономам случай, когда по бокам звезды можно четко различить два «газовых полюса»: с одной стороны карлик покрыт гелием, с другой — водородом.

«На противоположных сторонах этого белого карлика физические характеристики поверхности совершенно разнятся, — объясняет астрофизик Калифорнийского технологического института Илария Кайаццо, возглавляющая группу авторов статьи, опубликованной по этому поводу в журнале Nature. — Когда я показываю кому-то результаты наших измерений, люди просто не могут поверить своим глазам».

Первыми странную звезду обнаружили астрономы Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института под Сан-Диего.

Засечь ее удалось при помощи Zwicky Transient Facility (ZTF) — инструмента, каждую ночь сканирующего звездное небо в поисках новых объектов.

Белые карлики — это выгоревшие ядра потухших звезд, которые по мере угасания раздувались, превращаясь в красного гиганта, но по окончании этой фазы не обладали достаточной массой, чтобы схлопнуться под действием собственной гравитации, превратившись в сверхновую.

В этом смысле эволюция «Януса» опережает наше Солнце на десяток миллиардов лет, за которые он успел остыть до температуры около 35 тысяч градусов по Цельсию.

Название звезды пока пишется в кавычках, поскольку, строго говоря, в звездных каталогах двуликий карлик все еще фигурирует под своим прежним «именем» (точнее даже координатам): ZTF J203349.8+322901.1.

Расположен «Янус» в созвездии Лебедя, на расстоянии более 1000 световых лет — или 9,5 квадриллиона км.

Изучив состав поверхности звезды при помощи метода спектрографии, астрономы и пришли к неожиданному выводу о наличии по разным сторонам «Януса» двух газовых «лиц».

Возможных объяснений обнаруженного феномена у ученых не меньше дюжины, но большинство из них сходятся в том, что главной причиной столь очевидного расслоения газа является мощное магнитное поле необычного белого карлика.

«Магнитные поля вокруг космических тел, как правило, асимметричны, то есть с одной стороны сильнее, чем с другой, — объясняет Кайаццо. - А это может оказать существенное влияние на то, как смешиваются друг с другом различные вещества».

«Так что, если с какой-то стороны магнитное поле оказывается сильнее, то и вещества там будут перемешиваться меньше — а следовательно, будет скапливаться больше водорода», — завершает она.

Пока что «Янус» единственный в своем роде, но астрономы надеются, что при помощи ZTF найдут и другие похожие на него звезды, которые помогут пролить свет на природу странного газового разделения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2029506-zagadochnyy-karlik-astronomy-obnaruzhili-unikalnuyu-dvulikuyu-zvezdu/

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