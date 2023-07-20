Климатологи заявили, что жара в Европе может стать сильнее

Жара. Иллюстративное фото: pexels.com

Европейские страны ограничивают доступ туристов к известным достопримечательностям из-за экстремальной жары. Власти также открывают пункты помощи для тех, кто страдает от жары. Эксперты предупреждают, что Европе предстоит столкнуться с еще более высокими температурами, передает Financial Times.

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Температура в Средиземноморье почти достигла рекордного максимума, и Европейское агентство по прогнозированию погоды предупредило, что континенту следует готовиться к более интенсивным и продолжительным волнам жары.

"Мы ожидаем, что периоды жары, с которыми Европа сталкивалась в этом году и прошлым летом, станут более продолжительными. Это непосредственно связано с глобальными изменениями климата", — заявил директор Службы изменения климата Copernicus Карло Буонтемпо.

Он добавил, что пока неясно, был ли на этой неделе побит предыдущий температурный рекорд в 48,8°C, установленный на Сицилии два года назад.

Изнурительная жара на континенте является результатом антициклона, который Итальянское метеорологическое общество назвало Цербером в честь мифического монстра, охранявшего врата ада. Власти Греции вынуждены закрывать Акрополь для туристов в часы пик из-за изнурительной жары, а в Риме было установлено 28 пунктов помощи для людей, страдающих от жары.

Климат меняется по всей Земле, но в Европе эти процессы происходят намного быстрее из-за большого количества суши.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2029239-klimatologi-zayavili-chto-zhara-v-evrope-mozhet-stat-silnee/