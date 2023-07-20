Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Климатологи заявили, что жара в Европе может стать сильнее

Опубликовано:

Мужчина поливает лицо водой
Жара. Иллюстративное фото: pexels.com

Европейские страны ограничивают доступ туристов к известным достопримечательностям из-за экстремальной жары. Власти также открывают пункты помощи для тех, кто страдает от жары. Эксперты предупреждают, что Европе предстоит столкнуться с еще более высокими температурами, передает Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Температура в Средиземноморье почти достигла рекордного максимума, и Европейское агентство по прогнозированию погоды предупредило, что континенту следует готовиться к более интенсивным и продолжительным волнам жары.

"Мы ожидаем, что периоды жары, с которыми Европа сталкивалась в этом году и прошлым летом, станут более продолжительными. Это непосредственно связано с глобальными изменениями климата", — заявил директор Службы изменения климата Copernicus Карло Буонтемпо.

Он добавил, что пока неясно, был ли на этой неделе побит предыдущий температурный рекорд в 48,8°C, установленный на Сицилии два года назад.

Изнурительная жара на континенте является результатом антициклона, который Итальянское метеорологическое общество назвало Цербером в честь мифического монстра, охранявшего врата ада. Власти Греции вынуждены закрывать Акрополь для туристов в часы пик из-за изнурительной жары, а в Риме было установлено 28 пунктов помощи для людей, страдающих от жары.

Климат меняется по всей Земле, но в Европе эти процессы происходят намного быстрее из-за большого количества суши.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2029239-klimatologi-zayavili-chto-zhara-v-evrope-mozhet-stat-silnee/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.