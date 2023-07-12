Самые проблемные аэропорты Европы назвали эксперты

Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Европейские аэропорты пытаются избежать хаоса, который творился на их территории прошлым летом. Тогда отрасль столкнулась с забастовками и оттоком кадров на фоне возобновления активных перелетов. В этом году во многих странах наблюдается аналогичная ситуация, поэтому аэропорты просят авиакомпании ограничить продажу билетов, передает Bloomberg.

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Лондонский аэропорт Хитроу попросил авиакомпании, осуществляющие рейсы в британскую столицу, ограничить продажу билетов, чтобы снизить пассажиропоток в воздушной гавани. Согласно прогнозам, уже в августе уровень путешествий и количество туристов, ежедневно проходящих через крупные аэропорты мира, вернется к допандемийному уровню 2019 года.

Чтобы понять, как аэропорты справляются с новой нагрузкой, компания AirHelp, занимающаяся защитой прав пассажиров, проанализировала задержки рейсов на более чем 15 минут, а также отмены рейсов, о которых было объявлено в крупных европейских аэропортах. Выяснилось, что больше всего сбоев зарегистрировано в лондонском аэропорту Гатвик. 54% рейсов были осуществлены с задержкой, либо были отменены.

Отмены также были зафиксированы в аэропорту Хельсинки. В амстердамском аэропорту Схипхол, который в 2019 году обслужил 72 млн пассажиров, в этом году 36% рейсов были осуществлены с задержкой. Что касается лондонского Хитроу, то 40% самолетов вылетают отсюда не вовремя.

При этом после официального окончания пандемии COVID-19 в Европе наблюдается всплеск международного туризма. В частности, Испанию в мае 2023 года посетило 8,2 млн человек. Это на 18% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Задержки рейсов и сбои в работе аэропортов и авиакомпаний напрямую влияют на развитие экономики стран, чей доход сильно зависит от туризма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2028170-samye-problemnye-aeroporty-evropy-nazvali-eksperty/