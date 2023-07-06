Как глобальное потепление повлияет на людей, работающих на открытом воздухе, рассказали эксперты

Строители. Иллюстративное фото: pixabay.com

По мере того, как планета сталкивается с глобальным потеплением, миллионы рабочих по всему миру живут в условиях, когда они могут получить тепловой удар и потерять производительность из-за сильной жары. Эксперты говорят, что жесткие условия, в которых предстоит трудиться людям, чья работа предполагает нахождение на свежем воздухе, будут влиять на всю мировую экономику, передает CNBC.

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Метеорологическое бюро Великобритании прогнозирует, что к 2070 году лето в стране будет на 1–6 градусов теплее и суше на целых 60%. Специалисты Бюро только на этой неделе заявили, что июнь 2023 года был самым жарким в Великобритании за всю историю наблюдений. Всемирная метеорологическая организация заявила, что в течение следующих пяти лет нас ждет самый жаркий год, какой когда-либо был зарегистрирован наблюдателями.

Отчет Института инженеров-механиков (IMechE) показал, как повышение температуры может повлиять на сотрудников, которые постоянно трудятся на открытом воздухе. По их словам, комфортная температура очень важна для этих работников. Если не будут обеспечены соответствующие условия, то это повлияет на моральный дух, производительность и безопасность. Производительность предприятий в свою очередь будет влиять на глобальную экономику.

Кроме того, по мнению экспертов, вероятность несчастных случаев на рабочем месте также может увеличиться, поскольку люди не смогут быть такими же сконцентрированными, как раньше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2027664-kak-globalnoe-poteplenie-povliyaet-na-lyudey-rabotayuschih-na-otkrytom-vozduhe-rasskazali-eksperty/