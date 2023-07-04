Самые доступные города для людей с ограниченными возможностями назвали эксперты

Инвалидная коляска. Иллюстративное фото: pixabay.com

Какие города мира имеют лучшую инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями? По мнению экспертов, данные о том, что именно необходимо людям с особыми потребностями, помогут не только улучшить их жизнь, но и повлияют на развитие самих городов, поскольку мировые столицы стараются привлечь как можно больше туристов, передает BBC.

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Широкомасштабный опрос, проведенный организацией Value 500, среди людей с ограниченными возможностями, проживающих в США, Великобритании, Австралии, Китае и Японии, показал, что самыми удобными городами для путешествий являются Сингапур, Лас-Вегас, Сидней и Лондон.

Полученные данные дают хорошее представление о том, что делает город привлекательным для путешественников с ограниченными возможностями, от выбора доступного жилья до наличия информации о доступности.

Большинство респондентов заявили, что общественный транспорт Сингапура является одним из самых удобных в мире, поскольку на нем можно легко передвигаться без посторонней помощи. 95% пешеходных дорожек, стоянок такси и автобусных остановок доступны для людей с различными нарушениями, а более 85% общественных автобусов приспособлены для инвалидных колясок. То же самое можно сказать о метро.

В Лас-Вегасе находится 14 из 25 крупнейших отелей мира. Как отмечает блогер Джон Моррис, который на своем опыте исследует доступную среду в крупных городах, самые удобные гостиничные номера для людей с ограниченными возможностями расположены именно в Лас-Вегасе. Более того, гостям с особыми потребностями доступны не только обычные номера, но и комнаты класса люкс.

Сидней отличается тем, что власти города сделали большинство исторических зданий доступными для людей в инвалидных колясках. Более того, для групп с ограниченными возможностями устраиваются индивидуальные туры, которые полностью отвечают их потребностям.

В Лондоне также отмечается доступность транспорта, а также наличие хорошей инфраструктуры в крупных туристических объектах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2027322-samye-dostupnye-goroda-dlya-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-nazvali-eksperty/