О пользе пения для здоровья рассказали ученые

Хор. Иллюстративное фото: pexels.com

Новые исследования показали, что пение в хоре может благотворно влиять на физическое и психическое здоровье человека. Эту деятельность связывают со снижением уровня гормона стресса и повышением уровня цитокинов, белков, которые помогают организму бороться с серьезными заболеваниями, передает The Washington Post.

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Жительница Лондона Хейзел Харди рассказывает, что занятия в церковном хоре по средам были настолько важны для нее, что даже когда работники метро объявляли забастовку и этот вид транспорта был недоступен, она добиралась до церкви на двух автобусах через весь город.

Все участники хора, который посещала Хейзел, так или иначе были связаны с онкологической больницей. Кто-то был пациентом клиники, кто-то врачом, некоторые работали там сиделками. Однако в хоре люди не говорили о работе и заболевании. Сама Хейзел, у которой был диагностирован рак груди, рассказывает, что нашла в хоре новую семью.

После репетиций участники хора предоставляли исследователям образец слюны, чтобы выяснить, влияет ли пение на их здоровье и настроение. Исследование Sing With Us, в котором приняло участие 193 человека, является частью растущего числа исследований, которые указывают на пользу пения для физического и психического здоровья людей.

Исследователи Sing With Us связывают пение в хоре со снижением уровня гормонов стресса и повышением уровня цитокинов, белков, которые помогают организму бороться с серьезными заболеваниями. Другие исследования обнаружили связь между пением и уменьшением беспокойства, стимулированием памяти у людей с деменцией, увеличением объема легких и ослаблением послеродовой депрессии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2026387-o-polze-peniya-dlya-zdorovya-rasskazali-uchenye/