Швейцария столкнулась с наплывом туристов после выхода сериала на Netflix

Туристы в деревне Изельтвальд. Фото: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Небольшая рыбацкая деревушка Изельтвальд в Швейцарии, в которой проживает не больше 400 человек, обрела внезапную популярность среди туристов после выхода сериала Netflix, который был снят в этих декорациях. Местные жители недовольны такой популярностью, поскольку сейчас в деревне зачастую находится больше туристов, чем местных, передает Bloomberg.

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С сентября 2022 года Изельтвальд принимает огромное количество туристов. В основном они приезжают из Южной Кореи и Юго-Восточной Азии. Поток туристов стал настолько интенсивным, что иногда их количество превышает местных жителей. Это стало возможным благодаря популярной корейской драме "Аварийная посадка любви" (2019 года выпуска), которую аналитики считают четвертым по популярности телешоу в истории Южной Кореи. Международный показ на Netflix сделал шоу еще популярнее.

Действие шоу происходит в Северной Корее, где производство было невозможно. Вместо этого многие сцены снимались в Швейцарии. Особенно важная сцена происходит на озере Бриенц, потрясающие бирюзовые воды которого, окруженные горами, стали желанным местом для многих путешественников.

Чтобы добраться до озера, туристам нужно прилететь в Цюрих и сесть на 140-минутный поезд до Интерлакена, а затем за 25 минут приехать на автобусе до Изельтвальда. Многие туристы не задерживаются в деревушке дольше одного или двух часов, при этом, по словам местных жителей (большая часть которых являются пожилыми людьми), даже это слишком много. Местный бизнес, в особенности представители общепита, наоборот, рады наплыву иностранных туристов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2025074-shveytsariya-stolknulas-s-naplyvom-turistov-posle-vyhoda-seriala-na-netflix/