Качество воздуха в Нью-Йорке достигло худших в мире значений из-за пожаров в Канаде

Дым в Нью-Йорке. Фото: Lev Radin/Anadolu Agency via Getty Images

Данные о качестве воздуха в Нью-Йорке достигли худших в мире значений из-за лесных пожаров в Канаде. Людям рекомендовали оставаться дома и выходить на улицу только в медицинских масках, передает Financial Times.

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Густой дым от лесных пожаров в Канаде накрыл всю Северную Америку. График авиаперелетов изменен, бродвейские шоу отменены, люди вернулись к медицинским маскам впервые после карантина. Согласно индексу качества воздуха IQAir World Air Quality, качество воздуха в Нью-Йорке достигло худших в мире значений и превзошло показатели Нью-Дели.

Загрязнение воздуха лесными пожарами в последние годы стало регулярным бедствием на западном побережье США. При этом на восточном побережье оно было гораздо менее распространенным явлением. Поэтому жители этого региона поражены его масштабами

Школы в Нью-Йорке и Вашингтоне отменили мероприятия на свежем воздухе. Авиационный регулятор США объявил о задержках рейсов в аэропортах Филадельфии, Нью-Джерси и Нью-Йорка из-за плохой видимости.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал жителей оставаться дома и держать окна закрытыми. Даже если ситуация улучшится в ближайшие дни, Адамс предупредил, что в будущем вероятны повторения эпизодов из-за изменения климата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2023919-kachestvo-vozduha-v-nyu-yorke-dostiglo-hudshih-v-mire-znacheniy-iz-za-pozharov-v-kanade/