Работники аэропорта Хитроу готовятся к летним забастовкам

Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Работники службы безопасности аэропорта Хитроу готовятся к масштабным забастовкам, которые пройдут этим летом. Это может сильно повлиять на работу самого загруженного аэропорта Великобритании, а также сказаться на авиационной отрасли в целом, передает BBC.

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Около двух тысяч офицеров Службы безопасности, являющихся членами профсоюза Unite, собираются объявить забастовку в период с 24 июня по 27 августа. Из-за нехватки персонала в аэропорту могут возникнуть сложности с досмотром пассажиров. Очереди на досмотр в Хитроу могут стать еще длиннее.

Представители профсоюза Unite признают, что летние забастовки являются серьезной эскалацией конфликта аэропорта и профсоюза. Ранее работники отклонили предложение руководства аэропорта о повышении заработной платы, которое, по их мнению, не покрывает инфляцию. В профсоюзе отмечают, что инфляция сейчас составляет 11,4%, в то время как работникам предлагали повышение меньше чем на 10,1%.

Хитроу является одним из самых загруженных аэропортов мира и самым загруженным аэропортом Великобритании. Сбои в его работе могут повлиять на всю авиационную отрасль. Кроме того, забастовки совпадают с праздником Курбан-байрам, началом школьных каникул и августовскими праздничными днями (Summer Bank Holiday в Британии), во время которых поток пассажиров всегда увеличен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2023913-rabotniki-aeroporta-hitrou-gotovyatsya-k-letnim-zabastovkam/