Команда NASA, изучающая НЛО, заявила, что у них нет доказательств существования внеземного разума

НЛО. Иллюстрация: pixabay.com

Команда NASA, отвечающая за исследования НЛО, заявила, что ее экспертам нужен доступ к более качественным данным, чтобы понять и описать природу загадочных объектов в небе, о которых люди сообщали на протяжении многих лет, передает The Washington Post.

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Члены группы также подчеркнули, что у них нет никаких доказательств того, что неопознанные объекты действительно принадлежат внеземному разуму.

"Нет абсолютно никаких убедительных доказательств существования внеземной жизни", — заявил журналистам Дэниел Эванс, помощник заместителя администратора NASA по исследованиям, после публичного мероприятия в Вашингтоне, на котором группа экспертов космического агентства из 16 человек представила предварительные итоги своей деятельности

Ранее NASA заявляло, что нет никаких доказательств того, что НЛО (в том числе и те, о которых сообщали пилоты ВМФ), летящие по небу с огромной скоростью, не принадлежат нашей планете. Но нынешнее заявление является особенно важным, поскольку оно исходило от первой группы независимых экспертов, которую космическое агентство когда-либо привлекало для изучения этого явления.

Исследование проводится в рамках новой инициативы правительства по изучению объектов, которые могут нести потенциальную угрозу коммерческой авиации или национальной безопасности США.

"NASA считает, что инструменты науки применимы к изучению НЛО, потому что это позволяет нам отделить факты от вымысла", — сказал Эванс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2023102-komanda-nasa-izuchayuschaya-nlo-zayavila-chto-u-nih-net-dokazatelstv-suschestvovaniya-vnezemnogo-razuma/