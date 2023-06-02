Земля вышла за безопасные для человечества пределы, заявили ученые

Планета Земля. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ученые заявили, что Земля вышла за безопасные для человечества пределы сразу по нескольким показателям. Это касается и повышения температуры, и нарушения водной системы, и разрушения естественной среды обитания некоторых живых существ, передает Financial Times.

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Исследование, опубликованное в журнале Nature, выявило восемь показателей, за разумные пределы которых вышла Земля из-за деятельности человека. Они включают в себя климат, биоразнообразие, водные ресурсы, естественные экосистемы, землепользование и воздействие удобрений и аэрозолей. Деятельность человека вывела факторы за их безопасные и справедливые пределы в зоны риска, которые указывают на угрозу для здоровья планеты и человека.

Исследователи традиционно заостряют внимание на последствиях изменения климата или утраты биоразнообразия для самой планеты, но исследование группы ученых Земной комиссии знаменует собой попытку экспертов определить пределы, после которых человечеству будет нанесен значительный вред. Исследователи рассматривают такие риски, как отсутствие доступа к чистой воде, снижение продовольственной безопасности, безработицу.

Йохан Рокстрем, директор Потсдамского института исследований воздействия на климат и соавтор доклада, сказал, что мир должен встревожиться, поскольку большинство разумных пределов границ уже нарушены деятельностью человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2022941-zemlya-vyshla-za-bezopasnye-dlya-chelovechestva-predely-zayavili-uchenye/